A Villa Casati Stampa la prima edizione di "Panettoniamoci"

Domenica 19 novembre Villa Casati Stampa di Soncino si veste a festa per un evento dedicato al re dei dolci natalizi: il panettone.

Nella mostra-mercato, accanto ai maestri pasticcieri che parteciperanno anche a un goloso concorso per decretare il miglior panettone tradizionale, faranno da cornice anche altre leccornie, e non mancherà il corner dedicato ai libri dove il cibo è protagonista.

Il Natale è per eccellenza la festa in cui ritrovarsi attorno alla tavola e scambiarsi auguri e pensieri, gustandosi il meglio della tradizione culinaria regionale o per provare delizie di altre culture e usanze.

Da qui l’idea di Manuela Barbara Lattuada, condivisa e sostenuta da Stefania Gaia Paltrinieri, Patrizia Varnier e dall’intera associazione "LeGhirlande", di creare un evento ad hoc dedicato al Natale e ai regali con una trentina di espositori provenienti da tutta la Lombardia e anche oltre.

L'associazione "LeGhirlande" significa anche e soprattutto libri e cultura e, sulla scia dell'evento "Una Ghirlanda di Libri" svoltosi a ottobre, ha creato l'angolo espositivo riservato alle proposte culturali dove il libro, il Natale e il cibo saranno i protagonisti, con ricettari, romanzi, fiabe e racconti tutti a tema food e festività. Impossibile mancare.

A partire dalle 16 una giuria di esperti valuterà i panettoni in gara decretandone il vincitore, facendo emergere tutta l'arte che sta dietro alla preparazione di questo dolce simbolo dell'italianità nel mondo e che, oggigiorno, si presta a innumerevoli varianti di gusto.

Ci sarà spazio anche per il premio del pubblico, dove i visitatori avranno modo di dire la loro sulle proposte in gara.

Accanto ai maestri pasticcieri, sarà anche possibile degustare e acquistare altri prodotti d’eccellenza come vini, salse e conserve artigianali, miele, aceti balsamici, oli, cioccolato e molto altro, per un’immersione totale nei sapori italiani con un occhio di riguardo ai regali natalizi.

Accanto alle prelibatezze culinarie, spazio anche ad associazioni e negozi di Cinisello Balsamo, che proporranno prodotti per tutti i tipi di regali.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito con apertura dalle ore 10.30-17.30.