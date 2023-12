Pannelli segnaletici per allerta meteo, passa la proposta di Fratelli d'Italia

Lunedì 18 dicembre, in occasione del consiglio comunale di Cinisello Balsamo, è stato approvato l'ordine del giorno, presentato dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia (nella foto sotto alcuni dei rappresentanti), che riguarda l'installazione in città di pannelli segnaletici sui livelli di allerta meteo e sulla tipologia di allerta prevista.

La proposta, nata dall'idea del vice capogruppo Filippo Ielmini, su esempio di molti altri Comuni italiani (per esempio Melzo), consiste nell'installazione di pannelli segnaletici con controllo da remoto capaci di informare la cittadinanza sia sui livelli di allerta meteo tramite il "sistema a semaforo", ossia un segnale luminoso a tre lampade (di colore rispettivamente giallo, arancione e rosso) che sulla tipologia di allerta prevista tramite un display alfanumerico a led capace di fornire indicazioni sintetiche sul tipo di rischio (vento, ghiaccio e neve oppure temporali).

Gli avvisi di allerta comunicati sui seguenti pannelli si basano sui bollettini emessi dalla Protezione Civile regionale.

Si tratta di strumenti informativi che, soprattutto se usati in maniera complementare con altri canali comunicativi, sono assolutamente validi e utili per la cittadinanza, in conformità a quanto previsto dell’articolo 12 comma 5 lettera B del decreto legislativo numero 1 del 2018.

In tal senso, grazie a un'informazione rapida e visiva, sarà possibile incrementare e migliorare la comunicazione verso la cittadinanza in caso di allerta meteo, permettendo a quest' ultimi di organizzare i loro spostamenti e dunque di ridurre il più possibile i potenziali rischi.

Entrando nel dettaglio tecnico, la gestione del pannello avviene mediante una webapp proprietaria su server dedicato.

Accedendo a questo server mediante login e password, è possibile interrogare il dispositivo per impostarne il funzionamento o per visualizzare informazioni sullo stato di funzionamento.

Il software consente l’invio di comandi programmati, la visualizzazione dello storico dei dati, la gestione contemporanea di più pannelli e la visualizzazione sulla mappa della ubicazione dei segnali. Il sistema può essere alimentato da rete elettrica, da rete pubblica o da kit fotovoltaico.

Dal punto di vista dei materiali impiegati, il pannello è realizzato in alluminio estruso verniciato in polvere epossidica nera ultraopaca, su cui è applicata una pellicola rifrangente.

Il display è integrato nel pannello frontale, mentre l’intensità luminosa delle lampade e del display viene regolata automaticamente in base alle condizioni di illuminamento ambientale.

Per quanto riguarda l'installazione, si richiede di montarli in alcuni punti strategici, così da aumentarne l'efficacia comunicativa, caratterizzati da intenso traffico sia pedonale che veicolare, che verranno individuati in sinergia con l'amministrazione comunale, gli uffici esecutivi e le forze dell' ordine.

Ielmini commenta: «È bene sottolineare che il seguente ordine del giorno è stato approvato solo dalla maggioranza di centrodestra, trovando il voto contrario da parte dell'opposizione (Partito Democratico e lista civica "Cittadini Protagonisti Insieme"), nonostante il carattere apolitico della proposta».

Poi prosegue: «Questo fatto conferma ancora una volta come la sicurezza dei propri concittadini non sia per l'opposizione una priorità. Fratelli d'Italia esprime la propria soddisfazione per quanto riguarda l'approvazione, considerando anche la delega alla Protezione Civile detenuta dal vice sindaco Giuseppe Berlino, ringraziando gli altri partiti della maggioranza di centrodestra che l'hanno accolta e approvata».