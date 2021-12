Un nuovo parquet per la palestra della scuola Monte Ortigara

In questi giorni è stato siglato un accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e l'associazione sportiva dilettantista Asa Cinisello per la realizzazione di un progetto proposto dalla stessa associazione che prevede la sostituzione della vecchia e usurata pavimentazione della palestra della scuola primaria Monte Ortigara, dove si pratica il gioco del basket, con una nuova pavimentazione certificata in parquet.

L’accordo sottoscritto prevede che l’Asa Cinisello a proprie spese e cura si occupi della fornitura e posa in opera del parquet, acquisendo il certificato di corretta esecuzione dei lavori e di collaudo fine lavori, oltre che della sua costante manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria.

L’associazione si impegnerà anche a riposizionare le attrezzature sportive già presenti nella palestra.

Dal canto suo il Comune di Cinisello Balsamo riconoscerà all’associazione lo scomputo economico della tariffa di utilizzo dovuta per la fruizione della palestra Monte Ortigara, pari alle spese sostenute.

L’accordo prevede inoltre l'assegnazione prioritaria ad ASA Cinisello della palestra della scuola primaria in orario extrascolastico.