Il PD è 1° partito a Cinisello, Catania: «Ce la giochiamo»

Se il Partito Democratico a livello nazionale è di fronte a un disastro post -elettorale con scenari futuri a breve-medio termine tutti da decifrare, il PD di Cinisello Balsamo guarda con ottimismo al futuro visto che i cinisellesi l'hanno premiato come primo partito cittadino.

L'analisi generale del post-voto nazionale la fa il capogruppo PD in consiglio comunale Andrea Catania:

«Se come Partito Democratico pensiamo che il post elezioni consista semplicemente nel dibattere con chi allearci e se riteniamo che si risolva tutto mettendo sull’altare dei colpevoli Enrico Letta, allora vorrà dire che non avremo capito niente».

«Abbiamo passato 10 degli ultimi 11 anni al governo con qualunque forza politica, lo abbiamo fatto per responsabilità, bene, ma ora dimostriamo con umiltà di sapere essere forza di opposizione con un profilo chiaro che abbia al centro i diritti e il lavoro e che sia dalla parte degli ultimi, in modo concreto e riformista, non demagogico».

«Concentriamo i nostri sforzi su questo, sull’essere baricentro di una vera proposta alternativa di paese e non nell’attendere i prossimi mesi una “provvidenziale” caduta del governo delle destre».

«Piccola nota locale: a Cinisello Balsamo il PD si conferma primo partito e nel complesso il centrodestra è ben al di sotto della maggioranza assoluta».

«Penso anche ai tanti volontari, giovani e donne in primis, che abbiamo mobilitato in questa campagna elettorale, un bel segnale di partecipazione».

«In ottica 2023, questo vuol dire tutto e niente perché alle elezioni comunali conta meno il voto d’opinione e molto lo fanno la forza delle persone e i temi locali. Ma ci dice anche che gli scenari sono apertissimi e che abbiamo come centrosinistra tutte le carte in regola per giocarcela! Forza!».