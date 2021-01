Piscina Paganelli, il PD: «Amministrazione comunale immobile, serve un intervento»

Il Partito Democratico affronta il "caso piscina Paganelli" e lo fa accusando l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo di «immobilismo» e chiedendole di «intervenire al più presto a sostegno della Paganelli, ma anche di tutte le principali associazioni sportive in difficoltà».

Qui di seguito il comunicato integrale del PD:

«La storica piscina di Cinisello Balsamo rischia di chiudere. La Paganelli è stata l'unica piscina del Nord-Milano che ha continuato a erogare il servizio per le classi agonistiche durante la pandemia, ma i ricavi di questa attività non sono più sufficienti a coprire le spese di gestione che la società polisportiva ASA sta sostenendo».

«A fronte dell'immobilismo dell'amministrazione, le famiglie dei ragazzi delle classi agonistiche hanno iniziato a muoversi, chiedendo al sindaco un supporto economico per un'attività che è essenziale per il benessere psicofisico degli atleti, che trovano nella piscina non solo un posto per allenarsi ma anche l'unico luogo dove coltivare una socialità ormai persa da quasi un anno».

«Come Partito Democratico ci uniamo alle richieste di queste famiglie e chiediamo all'amministrazione di intervenire il più presto possibile, non solo a sostegno della piscina Paganelli, ma anche di tutte le principali associazioni sportive che sono in condizioni di difficoltà».

«L'associazionismo sportivo rappresenta un ambito fondamentale d'inclusione, di svago e d'identità per la nostra città: è veramente assurdo che in tutti questi mesi l'attuale amministrazione non abbia messo in campo alcuna risorsa per preservare questo patrimonio cittadino».