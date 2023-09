PD e "Cittadini Protagonisti-Insieme": «La nostra richiesta sul tavolo "Entangled" è stata accolta»

Il Partito Democratico e la lista civica "Cittadini Protagonisti - Insieme" accolgono come un successo la creazione del tavolo politico sul progetto Entangled.

Le due forze politiche rivendicano la richiesta di istituire un confronto istituzionale sul progetto Entangled, sottolineando che la stessa è stata più volte avanzata dalla minoranza consiliare negli scorsi mesi, al fine di creare un tavolo di lavoro congiunto e sostengono che sia un importante passo avanti nel dialogo tra maggioranza e minoranza, nell'interesse della città.

Al tavolo, la cui prima riunione ha avuto luogo il 1 settembre, il Partito Democratico è rappresentato dal capogruppo in consiglio comunale Marco Tarantola e dal consigliere Alberto Amariti.

Per la lista civica "Cittadini Protagonisti - Insieme" è presente il capogruppo Mario Pregnolato.

Proprio i capigruppo Marco Tarantola e Mario Pregnolato spiegano: «Abbiamo da subito chiesto l’avvio di un percorso di confronto con le realtà cittadine nella commissione consiliare, per un progetto così importante è imprescindibile ascoltare e lavorare con il territorio».

Poi aggiungono: «È necessario preservare e sviluppare i servizi presenti nel quartiere Crocetta superando le criticità del progetto originario, dobbiamo farlo tutti insieme e noi siamo pronti a dare il nostro contributo».

Il consigliere del Partito Democratico Alberto Amariti afferma: «Nel corso di questi mesi abbiamo lavorato molto in città per raccogliere le richieste dei cittadini del quartiere Crocetta e di tutti gli stakeholders coinvolti dal progetto Entangled, in primo luogo l’istituto scolastico comprensivo Paganelli».

Prosegue il consigliere dem: «Abbiamo più volte evidenziato pubblicamente le criticità presentate dal progetto approvato dalla giunta comunale nel mese di dicembre 2022 e ci siamo fatti portatori di proposte alternative per aiutare l’amministrazione a trovare una soluzione nell’interesse della città».

Infine il consigliere Amariti conclude: «Speriamo che questo tavolo possa agevolare la definizione di un progetto che abbia come unico interesse il miglioramento del quartiere Crocetta e lo sviluppo dei servizi presenti».