Il PD attacca l'assessore Berneschi: «Il doppio incarico è inopportuno»

Il Partito Democratico mette nel mirino la figura di Fabrizia Berneschi per il doppio incarico che riveste (consigliera di amministrazione della Fondazione Martinelli e assessore) che, seppur non illegale, per i Dem sarebbe inopportuno.

Così dal PD: «Nominata nel consiglio di amministrazione della Fondazione Martinelli dal prefetto dopo aver consultato il sindaco, l’assessore Fabrizia Berneschi continua a ricoprire questo incarico nonostante, nel frattempo, sia stata nominata in giunta».

«Seppure non ci siano incompatibilità di legge, il Partito Democratico ritiene il mantenimento di questo doppio ruolo quanto meno inopportuno».

«La Fondazione opera, infatti, attivamente sul territorio comunale e mantiene con l’amministrazione un rapporto istituzionale continuo rispetto alla sua mission».

«Cosa accadrebbe se ipoteticamente un domani dovesse chiedere un incontro alla giunta per un tema di carattere urbanistico?».

«L’assessore Berneschi a che parte del tavolo si siederebbe? E se la Fondazione dovesse trovarsi in disaccordo con l’amministrazione comunale, quale posizione assumerebbe?».

«È il quesito che il gruppo consiliare del Partito Democratico ha posto tramite una interrogazione ufficiale durante la seduta dello scorso 18 dicembre, senza ricevere ancora risposta».

«Il tema è stato posto non in termini personali perché è indipendente dal fatto che oggi sia coinvolta l’assessore Berneschi o altra persona, ma dipende solo dalla sovrapposizione dell’incarico in giunta e nel Cda e dovrebbe essere risolto nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti e della cittadinanza».

«A rendere più complessa la situazione è anche la notizia delle recenti dimissioni del presidente del Cda. Di fronte a una governance incompleta e con commistioni di ruoli, è quanto mai urgente che l’assessore faccia un passo indietro e che il sindaco intervenga per fare chiarezza».