Il PD esulta: «Ghilardi ha capito e il Grugnotorto diventerà Parco Nord»

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo interviene in merito alla decisione dell'amministrazione comunale riguardo alle aree cittadine che diventeranno Parco Nord ed esulta perché «la giunta Ghilardi ha cambiato idea e deciso di sostenere la proposta del PD e delle associazioni del territorio».

Qui sotto il comunicato stampa integrale del PD:

«Finalmente l’amministrazione comunale si è convinta: le aree di Cinisello Balsamo appartenenti al Grugnotorto diventeranno Parco Nord. Proprio il Partito Democratico, nel mese di novembre, aveva promosso un incontro pubblico in Villa Ghirlanda assieme a tante realtà del territorio per rilanciare questa proposta, inserita anche in un ordine del giorno depositato in consiglio comunale».

«A seguire, oltre 40 associazioni ed enti del terzo settore hanno lanciato un appello pubblico per la costituzione di un grande parco per la città, portando avanti dal basso questa richiesta».

«Oggi, dopo anni di battaglie per far capire al sindaco e alla sua amministrazione l’importanza di un passo come questo, il sindaco Ghilardi ha finalmente comunicato di aver avviato l’iter che porterà all’ampliamento del Parco Nord».

«Gli uffici comunali hanno infatti ricevuto il mandato di predisporre tutti gli atti necessari che, come primo passaggio, dovranno essere approvati dal consiglio comunale i primi di gennaio».

Andrea Catania, segretario cittadino del PD, spiega: «Il Partito Democratico c’è e sosterrà chiaramente questo percorso. Si tratta di una proposta che avevamo già portato avanti nel 2019, quando però in consiglio comunale la destra bocciò l’idea. Oggi finalmente il sindaco è tornato sui suoi passi, ne siamo felici».

Marco Tarantola, capogruppo democratico in consiglio comunale, aggiunge: «Anche grazie al prezioso sostegno di tantissime associazioni e cittadini, Ghilardi ha finalmente capito la valenza di questa operazione: vincolare definitivamente a Parco Regionale le aree a nord della città aumentandone le tutele ambientali e garantendone maggior controllo e possibilità di sviluppo».

Tarantola continua: «L’intuizione che viene dal passato di vincolare le aree agricole a nord della Città in un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) e il loro virtuoso governo sono state vincenti, consentendo in tutti questi anni di fermare il consumo di suolo e mettere a disposizione per l’agricoltura e per la fruizione dei cittadini una grande fetta del nostro territorio».

Tarantola aggiunge: «Tuttavia, oggi è arrivato il momento di fare un passo in avanti per la tutela e lo sviluppo dell’ambiente. Il PLIS garantisce infatti tutele e risorse più limitate rispetto a un Parco Regionale e il Parco Nord, di cui siamo già soci, ha l’esperienza e la competenza per sviluppare un sistema ambientale integrato, restituendo natura alla Città e vita ai suoi cittadini».

Conclude Tarantola: «Meglio tardi che mai! Ora che l’iter ha preso avvio bisognerà vigilare affinché si proceda spediti e l’amministrazione non cambi idea strada facendo. Il percorso è lungo, i passaggi istituzionali sono tanti così come gli enti coinvolti, ma per il Partito Democratico la realizzazione di un grande Parco Regionale Nord Milano che abbracci il territorio di Cinisello Balsamo deve rimanere un punto fermo».

Tarantola conclude: «Lo sosteniamo da anni, finalmente siamo riusciti a realizzarlo, chi la dura la vince».

Andrea Catania guarda ai prossimi passi: «Come PD daremo il nostro contributo a questo percorso, che non potrà fermarsi ai soli aspetti giuridici, ma dovrà avere anche l’obiettivo di capire, insieme alle associazioni del territorio, come realizzare un parco agricolo pienamente fruibile dai cittadini, seguendo anche altre esperienze presenti sul territorio nazionale. Serve un percorso condiviso e partecipato».