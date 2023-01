Piazza sopraelevata, PD: «Un Ghilardi senza idee inaugura il nostro progetto»

Nella tarda mattinata di martedì 10 gennaio si è tenuta l'inaugurazione della nuova piazzetta sopraelevata nel quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo.

Tra i presenti anche alcuni rappresentanti del Partito Democratico, tra cui il capogruppo in consiglio comunale Andrea Catania, e dal partito non si levano certamente lodi per la giunta Ghilardi.

Qui di sotto il comunicato del PD:

«Potrebbe sembrare un importante traguardo, di riqualificazione del quartiere, ma ad oggi è solo apparenza. Il taglio del nastro ha portato solamente alla conclusione parziale di un progetto ormai ventennale, disegnato e pensato dalla giunta passata di centrosinistra».

«Ad oggi il governo cittadino, di centrodestra, marcia sui cantieri avviati dalla giunta passata, dedicandosi soltanto al taglio dei nastri inaugurativi. Quella che continua a far preoccupare, è l’assenza di pensiero lungimirante rivolto al futuro».

«Molti importanti progetti sono stati lasciati da parte, insieme alle difficoltà degli abitanti di quel quartiere sofferente. Il centro abitato Crocetta necessita di uno sguardo in avanti, di tranquillità dal traffico dell’affollato viale Fulvio Testi, di mezzi di trasporto comodi ed efficienti, come la linea metropolitana M5».

«Bisogna iniziare a risolvere i problemi della città dalle zone periferiche, senza condannarle al declino. Bisogna pensare al futuro di Cinisello Balsamo».

Il segretario cittadino Alberto Galli commenta: «Dopo 5 anni di quei progetti non si sa più nulla, così come non si conosce la visione strategica dell’attuale amministrazione per dotare la città di nuovi servizi e per superare squilibri esistenti tra i diversi quartieri della città».

Poi rincara la dose: «Fratelli d’Italia, Lega e il centrodestra si accontentano di inaugurare ciò che era stato già previsto, ma non garantiscono ai cittadini di Cinisello Balsamo un futuro. Le grandi trasformazioni richiedono tempi amministrativi lunghi e senza una visione di sviluppo si condanna la città al declino».

L'ex sindaco cinisellese del PD Daniela Gasparini aggiunge: «E’ motivo di gioia vedere completata un’opera fortemente voluta. La galleria fonoassorbente e la nuova piazza sopraelevata alla Crocetta, che con la giunta di centrosinistra avevamo ottenuto da Società Autostrade, viene consegnata ai cittadini».