PD: «Sugli impianti sportivi la giunta si è mossa male e con anni di ritardo»

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo attacca la giunta comunale di centrodestra sugli impianti sportivi cittadini.

Il Comune ha emesso diversi bandi per l’assegnazione di alcuni centri sportivi, tra i quali il centro sportivo Scirea di via Cilea e il centro sportivo Diego Crippa, e il PD fa notare alcune criticità che non hanno portato ai risultati sperati.

Queste le parole del consigliere comunale dem Marco Tarantola: «È incredibile pensare come nonostante tutti sapessero la scadenza delle convenzioni per gli impianti sportivi cittadini, l’amministrazione comunale sia riuscita ad avviare le gare in piena estate, con anni di ritardo e adesso, scopriamo, senza neanche riuscire a concluderle (il riferimento è proprio allo Scirea e al Crippa, ndr)».

Il comunicato del PD incalza sugli centri sportivi: «A oggi dopo 4 anni di amministrazione Ghilardi la situazione è questa: sul territorio abbiamo la piscina Alberti chiusa, il centro di via Delle Rose dismesso, il campo di via Mozart abbandonato a sé stesso da tempo, gli spogliatoi del centro sportivo di via Frattini senza acqua calda e con evidenti problemi manutentivi».

E ancora si passa allo sport nelle scuole: «Inoltre, la situazione manutenzioni nelle palestre scolastiche, il ritardo di due anni nel rinnovo delle gare per la gestione degli impianti sportivi, l’annullamento dei bandi estivi e il ritardo nell’aggiudicazione delle gare era l’ultima cosa che mancava a questa amministrazione ormai allo “sbando».

Infine termina: «Lo sport cittadino e il suo tessuto associazionistico non si meritano tutto questo, serve un’amministrazione più capace, il presenzialismo e i selfie alle manifestazioni organizzate dalle società è ipocrita se non c’è una vera politica che sostiene il quotidiano di chi è sui campi tutti giorni a contribuire alla crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Qui, invece, mancano proprio le basi».