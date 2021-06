Il PD, a fianco di Gayminout, accusa la giunta di censurare lotta a omofobia

Il Partito Democratico accusa la giunta Ghilardi di censurare delle proposte che vanno nella direzione della lotta all'omofobia. In particolar modo il PD fa riferimento alle proposte portate avanti dall'associazione cinisellese Gayminout. Il PD spiega il tutto in un comunicato:

«Era il 2019 quando l’assessore alla cultura di Cinisello Balsamo impediva la proiezione di un film a tematica lgbt promosso dall’associazione Gayminout all’interno della rassegna del Cinema nel Parco perché considerato poco consono (peccato fosse un film proiettato nelle principali sale italiane)».

«L’allora campagna social #sindacoripensaci aveva convinto il primo cittadino a fare marcia indietro, almeno parzialmente, consentendo una proiezione, peccato che di un altro film. Ora, passati due anni, la giunta Ghilardi ci ricasca».

«Grazie a un accesso agli atti, si è scoperto che, nella selezione di progetti da far rientrare nel "Quaderno delle Attività dell’Ufficio Orientascuola", l’assessore all’istruzione Gabriella Fumagalli ha personalmente impedito cha a inizio anno le due proposte presentate dall’associazione Gayminout fossero ammesse, tutto questo nonostante gli uffici comunali non avessero espresso alcuna contrarietà».

Il capogruppo Andrea Catania spiega: «Il quaderno è un elenco di attività formative, frutto della collaborazione con associazioni, cooperative, enti, aziende e degli altri settori dell’amministrazione comunale, a cui le scuole del territorio posso aderire liberamente».

Catania prosegue: «Per quale motivo un assessore interviene in una valutazione di carattere tecnico non di sua competenza e chiede espressamente che due progetti aventi l’obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza sulla parità di genere e sul bullismo vengano rigettati? In passato non era mai successo che un assessore decidesse cosa dovesse essere inserito nel Quaderno. Le scuole devono essere libere di scegliere, questa si chiama censura».

Il comunicato prosegue: «La “scoperta” è avvenuta dopo che qualche mese fa era giunta una segnalazione rispetto all’esclusione di questi progetti dal Quaderno, senza che fosse chiaro chi avesse preso questa decisione. Successivamente, il gruppo consiliare del PD aveva presentato un’interrogazione in consiglio comunale a cui era stato risposto che le proposte erano state considerate “non adatte al target e per le modalità di presentazione”, frase già di per sé non chiara».

La consigliera comunale del PD Patrizia Bartolomeo commenta: «Oggi scopriamo che in realtà questa era l’opinione personale dell’assessore Fumagalli che è intervenuta di imperio, andando oltre il suo ruolo. Perché non è stata lasciata libertà alle scuole di decidere liberamente se aderire o meno alle proposte? Da quanto si è insediata questa amministrazione, le collaborazioni con le associazioni del territorio che si occupano di diritti civili si è praticamente interrotta e la giunta ha smesso di promuovere qualunque iniziativa avente a tema la lotto contro l’omotransfobia».

Il comunicato termina: «Rispetto a queste scelte, emerge in maniera inequivocabile la posizione di Fratelli d’Italia e Lega che a livello nazionale negano addirittura l’esistenza della questione omofobia e a livello locale bloccano ogni iniziativa sul tema. Il gruppo consiliare del Partito Democratico denuncia questo atteggiamento inaccettabile e pericoloso e chiede al sindaco di fare marcia indietro rispetto a una scelta incomprensibile: Cinisello Balsamo è sempre stata in prima linea per la difesa dei diritti delle persone, comprese quelle lgbt, ed è inammissibile che si continuino a fare passi indietro».