PD: «Centri sportivi inagibili, società senza risposte e abbandonate»

Il Partito Democratico attacca la giunta di centrodestra di Cinisello Balsamo sulla gestione degli impianti sportivi cittadini, la cui gran parte delle convenzioni sono scadute nell’estate 2020.

Il consigliere comunale Marco Tarantola spiega: «Con la situazione pandemica da affrontare è stato naturale per il Comune procedere in proroga con i gestori in essere. A due anni di distanza, però, non è ancora stato presentato nessun piano per la gestione e l’affidamento degli impianti».

Tarantola prosegue: «Si trattava di una occasione unica: poter riconsiderare in termini complessivi l’offerta impiantistica della città per poter elaborare politiche sportive più moderne e aderenti alle situazioni decisamente nuove che negli anni sono venute a crearsi».

Il consigliere aggiunge: «Tanti impianti sportivi sono ormai in condizioni di inagibilità (il campo da calcio di via Mozart, il centro di via Frattini, la piscina Alberti, l’impianto di via Delle Rose), e molti altri hanno comunque bisogno di un intervento manutentivo importante sia in termini strutturali sia in termini di attrezzature (alcune palestre comunali, la pista d’atletica leggera dello Scirea, il campo di via Dei Lavoratori)».

Tarantola incalza: «Allo stesso modo anche le realtà sportive sono cambiate, alcune sono andate in seria difficoltà a seguito della pandemia, altre sono in via d’espansione. La scadenza delle convenzioni poteva e doveva essere il volano per una attenta ricognizione dei mutati bisogni e per un nuovo piano strategico dello sport».

Invece per il PD «l’amministrazione comunale lungi dall’aver lavorato in senso complessivo, la sua incapacità di visione ha lasciato chiudere gli impianti mettendo in difficoltà diverse realtà come quelle del calcio, e oggi procede a rallentatore con singole assegnazioni e project financing che, quando riescono a partire, ricalcano modelli vecchi e ormai superati, senza alcuna capacità di vedere il quadro d’insieme».

Tarantola continua: «Proprio negli anni in cui avremmo dovuto sfruttare l’occasione per rimettere tutti seduti a un tavolo a ripensare lo sport cittadino, l’offerta per i più piccoli, per gli atleti di livello e per la cittadinanza tutta, l’ambito sportivo è stato abbandonato».

Il consigliere polemizza: «Invece che coinvolgere le società sportive, le scuole, la Consulta dello Sport e i tanti attori presenti in città sul tema dell’offerta sportiva e dell’impiantistica, guidando il processo, l’amministrazione comunale ha preferito chiudersi nel palazzo e procedere con scelte isolate che non sono in grado di affrontare una realtà che è cambiata, nuova».

Poi continua: «E anche dal punto di vista dei finanziamenti si sono persi treni importanti: l’amministrazione comunale, ad esempio, ha scelto di non partecipare all’ultimo bando ministeriale "Sport e Periferie" che assegnava risorse per 140 milioni di euro per la rigenerazione di impianti sportivi».

Dal PD quindi rincarano la dose: «Così come per tanti altri ambiti, dall’urbanistica, alla viabilità, alla scuola, al sociale, l’amministrazione ha dimostrato mancanza di strategie e incapacità programmatoria, mentre non è mancato il presenzialismo nelle occasioni che danno più visibilità ai politici. Non è certo così che si amministrano gli impianti sportivi e si sostiene il tessuto sportivo della città».

Conclude il consigliere Tarantola: «L’amministrazione dica quali piani ha per gli impianti sportivi che hanno chiuso in questi anni. L’amministrazione dica quando intende far fronte alla manutenzione dei centri e delle attrezzature più datate. L’amministrazione dica come intende riorganizzare l’offerta sportiva e dare aiuto alle società che oggi non sanno più dove far allenare le ragazze e i ragazzi di Cinisello Balsamo e non solo. Ghilardi batti un colpo, servono risposte: l’amministrazione ha abbandonato lo sport».