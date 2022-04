PD: «Centro sportivo Crippa, cronaca annunciata di un abbandono»

Il Partito Democratico torna a parlare degli impianti sportivi di Cinisello e attacca l'amministrazione comunale di centrodestra accusandola di averli abbandonati, in particolar modo il riferimento è al "Diego Crippa": «Nell’estate 2020 sono scadute la gran parte delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi cittadini che sono state prorogate a causa della pandemia. A due anni di distanza, però, non è ancora stato presentato nessun piano per la gestione e l’affidamento dell’impianto Diego Crippa di via dei Lavoratori».

Il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Ghezzi attacca: «E’ inconcepibile come l’amministrazione comunale latiti e non comunichi le sue intenzioni sul rinnovo della convenzione a due mesi dalla fine della stagione sportiva mettendo in seria difficoltà la società concessionaria riguardo alla progettazione della prossima stagione sportiva».

Ghezzi prosegue: «L’impianto non versa nelle migliori condizioni e necessità ormai da mesi di interventi di manutenzione che non si capisce a chi spettino: al concessionario o all’amministrazione? Da gennaio il locale bar con spazi ricreativi annessi è al freddo per un corto circuito che ha messo fuori uso l’impianto mentre il tetto degli spogliatoi è stato riparato dalla società a proprie spese anche se l’onere spetterebbe al Comune».

Ghezzi continua: «L’impianto luci del campo sintetico che si trova alle spalle del campo principale è funzionante parzialmente e quindi inutilizzabile per qualsiasi attività per un guasto agli accenditori delle torri faro e anche tutte le luci di emergenza, situate sul viale davanti alle tribune, da tempo non funzionano».

Il consigliere PD incalza: «Anche il “Diego Crippa”, quindi, versa in condizioni critiche e resiste solo grazie alla buona volontà dei volontari e dei dirigenti della società che onorano il loro impegno e consentono a centinaia di atleti di poter continuare e portare a termine i loro campionati nel disinteresse più totale dell’amministrazione comunale».

Ghezzi aggiunge: «La gestione delle strutture continua secondo quanto indicato dalle convenzioni ormai scadute, ma con tutte le difficoltà economiche determinate dalla pandemia che non è ancora terminata».

Il segretario cittadino del Partito Democratico Alberto Galli commenta: «Manca completamente una visione d’insieme e una strategia sullo sport cinisellese. Questa giunta procede per inerzia nella speranza che non si blocchi tutto».

Galli specifica: «Unica eccezione l’imminente pubblicazione della manifestazione d’interesse per la gestione del centro sportivo Scirea anche lui necessitante di un importante intervento manutentivo in particolare per quanto riguarda la pista di atletica. Siamo in attesa di conoscere non solo chi sarà il prossimo gestore, ma soprattutto i piani di intervento manutentivo da parte dell’amministrazione a partire dal rifacimento del manto».

Galli conclude: «Si procede secondo vecchie impostazioni che cercano di nascondere l’incapacità ad innovare di questa amministrazione, nessun quadro d’insieme, nessuna strategia nuova».

Il PD accusa: «Tanti impianti sportivi sono ormai in condizioni di inagibilità (il campo da calcio di via Mozart, il centro di via Frattini, la piscina Alberti, l’impianto di via Delle Rose, il campo da rugby presso l’ex campo di quartiere di via Cilea), e molti altri hanno comunque bisogno di un intervento manutentivo importante sia in termini strutturali sia in termini di attrezzature».

Il consigliere Ghezzi chiude: «Proprio negli anni in cui avremmo dovuto progettare il rilancio delle nostre strutture così come era stato previsto nel piano strategico dello sport approvato dalla precedente amministrazione nel 2016, l’amministrazione comunale, dopo aver deciso inspiegabilmente di non partecipare all’ultimo bando ministeriale sport e periferie che assegnava 140 milioni per la rigenerazione di impianti sportivi, non sappiamo se intenderà partecipare al bando PNRR per lo sport che assegna 538 milioni di euro per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi».