Contributi pubblici al Running Festival, il PD critica: «Così si fa male allo sport»

Il Partito Democratico attacca la giunta comunale di Cinisello Balsamo in merito al patrocinio della manifestazione “Cinisello Balsamo Running Festival”, una corsa podistica in calendario il prossimo 15 e 16 maggio.

Così il PD: «Oltre al patrocinio, l’amministrazione comunale si è impegnata a elargire un lauto contributo di 10.000 euro all’associazione sportiva "Impossible Target" di Sesto San Giovanni che figura come soggetto organizzatore dell’evento: il 50% richiesto in acconto e il restante a conclusione dell’evento. Oltre a ciò l’amministrazione ha concesso “a uso gratuito” lo stadio Gaetano Scirea e si farà carico della “realizzazione, stampa, nonché alla diffusione” del materiale promozionale dell’evento».

Il consigliere comunale del PD Marco Tarantola puntualizza: «Un comportamento alquanto insolito quello dell’amministrazione comunale, stiamo parlando di cifre davvero importanti per un evento sportivo, e per un evento sportivo di questo genere: l’ultima corsa campestre organizzata da società di Cinisello Balsamo al parco del Grugnotorto ha visto una partecipazione di quasi duemila atleti dai sei ai novant’anni, numeri e importanza dell’evento non paragonabili a quelli della manifestazione del prossimo weekend, ma il contributo economico dell’amministrazione comunale è stato zero, e così accade anche per tante altre manifestazioni di caratura regionale e nazionale organizzate dalle tante società sportive del territorio che praticano i diversi sport e a cui il Comune, oltre a non dare contributi, spesso chiede anche il pagamento dell’affitto dell’impianto».

Poi aggiunge: «Per avere un termine di paragone, basti pensare che solo il torneo Scirea, forse l’evento sportivo internazionale più importante per la città, storico e sentito dalla nostra comunità, riceveva dall’amministrazione comunale un contributo simile e rischia di non svolgersi più proprio per mancanza di risorse. Con 10.000 euro le società sportive di Cinisello Balsamo si pagano gli impianti sportivi per far fare quotidianamente attività sportiva a bambine/i, ragazze/i e adulti per oltre un anno».

Rincara la dose Andrea Cantore, delegato per l’opposizione nella Consulta dello Sport cittadina: «Sia chiaro: nessuno è contro il "Cinisello Balsamo Running Festival", ma ci aspettiamo che anche alle altre società sportive sia permesso e siano aiutate ad organizzare eventi in città, così come ci aspettiamo che vengano assegnati equamente i contributi per le manifestazioni sportive organizzate dalle associazioni di Cinisello Balsamo che quotidianamente lavorano sul nostro territorio e contribuiscono all’educazione e alla crescita sana di tanti ragazzi».

Poi termina: «Se così non fosse, allora diciamo all’amministrazione comunale che è profondamente ingiusto e irrispettoso dare 10.000 euro di soldi pubblici a una società di un altro Comune nata solo quattro anni fa per una corsa di una notte».

Dal PD chiosano: «Ci aspettiamo che sindaco Ghilardi e assessore Maggi chiariscano le loro scelte sullo sport, sulla spesa dei soldi pubblici e che adeguino i contributi alle manifestazioni organizzate dalle tante società sportive di Cinisello Balsamo».