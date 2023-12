PD: «Giunta ambigua su eliminazione armi nucleari e fiaccolata della pace»

Il Partito Democratico e la lista "Cittadini Protagonisti Insieme" attaccano la giunta sul disarmo nucleare relativamente alla mancata adesione della campagna "Italia Ripensaci" e all' "Appello delle città" per la messa al bando delle armi nucleari. Qui di seguito il comunicato congiunto delle due forze di opposizione:

«Quattordici associazioni cittadine, il 12 giugno scorso, hanno inviato a tutti i consiglieri comunali una richiesta affinché la città di Cinisello Balsamo aderisca alla campagna "Italia ripensaci" e all' "Appello delle città" per chiedere al governo Italiano la ratifica del trattato ONU "TPNW" per la messa al bando delle armi nucleari».

«Si tratta di una iniziativa civica che si inserisce a pieno titolo nella battaglia nazionale e internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari infatti, il trattato ONU, proibisce agli Stati di sviluppare, testare, produrre, possedere, usare o minacciare di usare gli armamenti nucleari, o anche permettere alle testate di stazionare sul proprio territorio».

«Dopo aver sollecitato più volte e senza successo nel mese di giugno, poi luglio, poi settembre e infine ottobre i capigruppo di maggioranza a sottoscrivere congiuntamente questa proposta civica di particolare valore in questo periodo di guerre e conflitti, come forze di minoranza abbiamo deciso di calendarizzare il 4 dicembre in consiglio comunale l’odg contenente l’adesione alla campagna sul disarmo nucleare».

«Mai ci saremmo aspettati che a sei mesi di distanza dalla richiesta ricevuta dalle associazioni, il sindaco e i consiglieri di maggioranza, si alzassero e uscissero dall’aula alla chetichella per far mancare il numero legale e impedire, così, la discussione della proposta».

Affermano i capigruppo Marco Tarantola (PD) e Mario Pregnolato (civica): «È un fatto di una gravità inaudita: alzarsi e uscire dall’aula consiliare per non discutere una mozione proveniente dalla società civile è ingiustificabile, non si può dopo sei mesi di deposito dell’atto non aver niente da dire a riguardo. La maggioranza, inoltre, ha il dovere morale di consentire alla minoranza di discutere le tematiche che ritiene di rappresentare».

I due proseguono: «Si può essere favorevoli o contrari, gli atti si possono emendare, al limite ci si può astenere, ma non è consentita l’arroganza di abbandonare l’aula. Se il parlamento cittadino non è più il luogo della politica perché la maggioranza con le sue azioni non lo garantisce, lo svilisce e lo offende, allora rimane solo l’arroganza del potere, ed è inaccettabile».

Il comunicato conclude: «Domenica 10 dicembre da Piazza Italia al Pertini c'è stata una fiaccolata per la pace organizzata da molte delle associazioni che hanno firmato l’appello per il disarmo, come forze di minoranza presenti in consiglio comunale riteniamo che la pace si costruisca anche con il coraggio di affermare che la logica della deterrenza nucleare è obsoleta e va superata da un nuovo paradigma di sicurezza internazionale costruito sul primato della politica, proprio quella che è mancata lunedì sera in consiglio comunale. Ghilardi (presente alla fiaccolata, vedi foto nella gallery, ndr) ripensaci!».

Dalla sua il sindaco Ghilardi durante la fiaccolata ha commentato: «Insieme, uniti, contro ogni guerra e violenza, per educare alla pace. Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti e ai promotori».