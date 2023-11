PD: «Malavolta assessore inesistente, Ghilardi prenda dei provvedimenti»

Il Partito Democratico attacca la giunta di centrodestra e in particolar modo il neo assessore Riccardo Malavolta (che detiene sette deleghe), reo di essere «inefficiente e immobile, spesso assente nei consigli comunali e agli eventi organizzati». Proprio per questo il PD chiede al sindaco Giacomo Ghilardi dei provvedimenti. Qui di seguito il comunicato integrale del PD.

«A sei mesi dall'insediamento della nuova giunta comunale di Cinisello Balsamo come Partito Democratico constatiamo e denunciamo l’inefficienza e immobilismo all’assessore Riccardo Malavolta che ha deleghe importanti e che non possono essere trascurate in questo modo».

«Sport, ambiente e verde, sicurezza, servizi al cittadino, sportello polifunzionale e salute: sono tutte queste le tematiche assegnate all’ssessore Malavolta e che non sono governate».

«Sullo sport i rapporti con le associazioni sono congelati, le richieste inascoltate e tanti temi spesso abbandonati a loro stessi, ricordiamo il rinnovo avvenuto con mesi e mesi di ritardo del bando per la ginnastica della terza età (avvenuto a ottobre anziché a maggio) che ha lasciato abbandonati circa 800 anziane e anziani e gli operatori professionisti del settore».

«L’assessore molto spesso si trova a dover delegare perfino la presenza agli eventi organizzati dalle associazioni sportive ai suoi colleghi di giunta».

«Sulla cura del verde, tema che come PD abbiamo riportato in più occasioni all'attenzione dell'assessore e della giunta, non è seguita alcuna reazione».

«Nessuno strumento si è messo in campo per garantire la cura delle alberature e dei parchi. Nessuna azione neanche per migliorare il servizio della pulizia e della raccolta rifiuti che in molte aree della città è fonte di degrado diffuso ed evidente».

«Salute è un tema completamente dimenticato, nessuna azione è stata portata avanti in questi mesi e nessuna delibera a riguardo è arrivata in consiglio comunale, neanche la commissione affari sociali è mai stata convocata».

«Su sicurezza e servizi al cittadino non servono molte parole, grandi proclami, ma la situazione è sempre peggio: dalla piazza Gramsci allo spaccio a Sant’Eusebio, per arrivare ai tempi d’attesa per l’accesso ai servizi comunali».

«Spesso assente anche in consiglio comunale, all'assessore Malavolta sembra non importare granché delle molteplici richieste della cittadinanza».

«Chiediamo al sindaco di prendere provvedimenti, l'assessore lo ha nominato lui. Decida cosa fare perché la situazione è insostenibile e Cinisello Balsamo e i suoi cittadini non possono più aspettare un assessore che non ha il tempo di rispondere alle loro istanze».