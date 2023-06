La linea del PD dall'opposizione: «Zero sconti a una giunta senza più scuse»

Il Partito Democratico esce dal primo consiglio comunale del "Ghilardi bis" fiero di aver mostrato fin da subito «compattezza e spirito di squadra».

Così dal PD: «Unitariamente abbiamo eletto, come vice presidente del consiglio comunale, Mariarita Morabito e, per la commissione elettorale, Alberto Galli a cui vanno i nostri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro».

Poi la condanna relativa sia per «la solita retorica del dialogo e della collaborazione nei discorsi di insediamento del sindaco Ghilardi e del neo eletto presidente del consiglio comunale Di Lauro», che per il fatto che «per la prima volta non è stata concessa la parola a tutti i consiglieri che avrebbero voluto intervenire in aula».

Infine dal PD chiudono: «Si è riconfermata l’ormai consolidata tendenza a dire delle belle parole per poi fare l’esatto contrario. Come gruppo di minoranza abbiamo deciso di presentare alla presidenza del consiglio comunale la candidatura di Luca Ghezzi. Consapevoli di non avere i numeri, come gesto simbolico e di ringraziamento al candidato sindaco che ha guidato la coalizione del centrosinistra».

Per i consiglieri del PD interviene il capogruppo Marco Tarantola che ha espresso la linea di opposizione: «Il sindaco e la giunta non hanno più scuse, ora dovranno occuparsi davvero delle questioni abbandonate da cinque anni come l'aumento delle tasse, le grandi opere pubbliche e il coinvolgimento del tessuto associativo cittadino. La nostra sarà un'opposizione che non farà sconti, come sempre attenta sui temi che riguardano la città, ma con l'obiettivo di essere più riconoscibile e farsi sentire di più fuori dall’aula consiliare».

L'ex candidato sindaco e ora consigliere Luca Ghezzi ha attaccato: «È iniziata la nuova consigliatura all'insegna dell'ostruzionismo del nuovo presidente del consiglio Di Lauro. È stata chiesta anche l'intercessione del sindaco che si è ben guardato dall'intervenire. Ora non potranno più dire che la colpa fosse di quelli di prima».

Ghezzi prosegue: «Una giunta parzialmente fotocopiata, ma arricchita dall'esperienza di assessori che durante la loro militanza politica hanno attraversato l'arco costituzionale. Noi staremo alla finestra, ma senza far sconti nell'interesse della cittadinanza. Un ringraziamento sincero alla coalizione che mi ha sostenuto in questa battaglia politica, ci faremo interpreti anche delle loro istanze».

Il segretario locale e neo consigliere dem Alberto Galli afferma: «Con l’insediamento in consiglio comunale, il Partito Democratico c’è ed è unito. Presidieremo le discussioni e i lavori, in aula come in commissione, con le nostre idee e i nostri valori; vigileremo sull’operato del sindaco e della giunta; ci attiveremo per diventare quel ponte necessario tra i bisogni dei cittadini e delle realtà associative con le istituzioni locali, per dare loro voce quando chi ci governa non vorrà ascoltarli».

Conclude Galli: «Siamo determinati e siamo pronti a condurre la nostra battaglia come opposizione e forza politica. Lo faremo per chi ha scelto di darci fiducia e anche per recuperare la fiducia di quel 54% di cinisellesi che non è venuta a votare».