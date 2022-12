Tari, PD: «Ghilardi prende in giro i cittadini che ora pagano il 40% in più»

Il Partito Democratico fa il punto sulla TARI a Cinisello Balsamo e contesta le parole del sindaco Giacomo Ghilardi che«rivendica una diminuzione, ma le simulazioni in nostro possesso non confermano queste notizie, anzi».

Da qui l'analisi del PD che riportiamo integralmente:

«Il costo di Nord Milano Ambiente aumenterà nel 2023 di circa 10000 euro. Per motivi tecnici, questo aumento si tradurrà per quest’anno in una riduzione davvero simbolica, pari a circa lo 0,1/0,2%».

«La beffa per i cittadini però è evidente se, nel fare il confronto, si considera l’intero mandato della giunta. Dal 2018 a oggi i cinisellesi hanno infatti visto aumentare la tassa rifiuti fino al 40% a causa dell’incremento dei costi del servizio».

«Paradossale per un centrodestra che si è sempre vantato di essere a fianco delle famiglie, è che tale aumento è maggiore per le famiglie, soprattutto quelle numerose, e inferiore per quelle con un solo componente».

«Tutto questo avviene a fronte di un servizio che non raggiunge certo livelli da encomiare perché la città è sempre più sporca e la raccolta differenziata non aumenta».

«Nel corso di questi quattro anni, come Partito Democratico, abbiamo portato avanti svariate proposte per ridurre i costi, da ultimo di partecipare ai bandi del PNRR sull’economia circolare, di promuovere una decisa sperimentazione della raccolta puntuale e di ragionare sul far entrare Nord Milano Ambiente in qualche consorzio sovracomunale di modo da ridurre i costi fissi e ampliare il bacino di riferimento».

«Nessuna di queste proposte è stata considerata e permane un preoccupante immobilismo. In conclusione, il sindaco Ghilardi deve avere proprio una bella faccia tosta a parlare di tasse più basse. La riduzione della tariffa, pari allo 0.1%, è solo pura propaganda, specchietto per le allodole in tempi di campagna elettorale».