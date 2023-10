PD: «Ex Kanthal, un progetto con delle luci, ma anche con delle ombre»

Come raccontato nei giorni scorsi è stato adottato nella seduta del consiglio comunale di Cinisello Balsamo dello scorso 28 settembre il piano attuativo dell’area ex- Kanthal, con la previsione di una bonifica dell’ex area produttiva e la realizzazione di un nuovo supermercato.

Il Partito Democratico da un lato trova «positivo il percorso di riqualificazione per un’area dismessa ormai da più di dieci anni, ma dall’altra è preoccupato fortemente da alcune scelte dell’amministrazione rispetto all’uso degli oneri di urbanizzazione e agli interventi di carattere viabilistico connessi al comparto».

Il capogruppo del PD Marco Tarantola spiega: «Proprio considerando l’importante occasione di riqualificazione dell’area, come Partito Democratico, abbiamo rilevato in aula come fosse inopportuno l’utilizzo di risorse, dovute dal privato alla collettività, per interventi di natura viabilistica che non trovano spiegazione alcuna nei flussi di traffico attuali e futuri».

Tarantola aggiunge: «Viene previsto il raddoppio di via Alberti, su cui peraltro c’è un parere negativo del parco Grubria, per un valore totale di quasi 1,1 milioni di euro, con quei soldi potremmo farci ben altro!».

Nel dibattito in aula il vice sindaco Giuseppe Berlino e la parte tecnica hanno confermato che la scelta del raddoppio di via Alberti è in realtà una decisione propedeutica alla futura realizzazione di una “campana” che, da Nova Milanese, si innesterebbe sulla nuova rotatoria che verrà realizzata in via Alberti passando nel Parco del Grugnotorto dietro l’abitato di Sant’Eusebio.

Questa decisione non va giù al PD: «Questa scelta viabilistica sarà inserita dall’amministrazione comunale nel nuovo PGTU. Si tratta di un intervento devastante, che porterà traffico e disagi nel quartiere e che consumerà aree che oggi sono parco».

Dal PD proseguono: «A fronte di un intervento che apre una nuova superficie di vendita nella nostra città, inoltre, l’amministrazione comunale non si è mai confrontata con i commercianti e non ha in mano nessuno studio per valutare nell’insieme l’impatto di un progetto commerciale di questo genere anche sui negozi di vicinato».

Andrea Catania, segretario cittadino del PD, conclude: «Prima dell’approvazione definitiva, si aprirà la fase delle osservazioni in cui sarà possibile presentare proposte o richieste di modifica. La nostra volontà politica come Partito Democratico è quella di cogliere questa nuova fase per aprire un momento di confronto con i cittadini per correggere queste storture, soprattutto quelle di carattere viabilistico».