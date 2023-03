Ghezzi omaggia Laura Conti e attacca: «Cinisello maglia nera del riciclo»

Il candidato sindaco del centrosinistra Luca Ghezzi da una parte omaggia la figura di Laura Conti e dall'altra ne prende spunto per attaccare il suo rivale Giacomo Ghilardi sulla gestione dei rifiuti urbani.

Così Ghezzi: «Oggi (venerdì 31 marzo, ndr) rendiamo omaggio a Laura Conti, medico, partigiana e ambientalista, con la dedica dell’area verde di via Umberto Giordano«.

«Tra i fondatori di Lega per l'Ambiente (poi diventata Legambiente), è stata insignita del premio “Minerva” per la ricerca scientifica e culturale, come pioniera delle battaglie ecologiste. Purtroppo, il tributo alla sua memoria e al suo esempio da parte dell'amministrazione si ferma qui».

«Con questa giunta, ieri (giovedì 30 marzo, ndr), Cinisello Balsamo ha rimediato la maglia nera per il riciclo. Siamo diventati tra i 6 Comuni peggiori nella Provincia di Milano per la raccolta differenziata».

«A collocare Cinisello in fondo alla classifica è il dossier "Comuni Ricicloni", curato da Legambiente, che ormai da 28 anni monitora le performance degli enti locali lombardi nella gestione dei rifiuti».

«Il nostro obiettivo è sviluppare le potenzialità di Nord Milano Ambiente per togliere Cinisello Balsamo dal fondo di questa classifica».

«Con me l'obiettivo è raggiungere la soglia di legge del 65% di raccolta riciclata nel nostro Comune. Lavorare per il prossimo significa prendersi cura dell'ambiente».