PD: «Ragazzina con disabilità al CiniSummer mal gestita, ASST Nord Milano inefficiente»

Il Partito Democratico si scaglia contro la sanità regionale e locale di centrodestra dopo essere venuto a conoscenza di un episodio che ha coinvolto una cittadina di Cinisello Balsamo. Ecco qui di seguito il comunicato del PD e le parole della consigliera comunale Sabrina Gatto.

Così dal PD: «Siamo venuti a conoscenza di una grave situazione vissuta da una nostra concittadina, che certifica ancora una volta le carenze croniche della destra a nella gestione della sanità regionale e locale».

«La famiglia di una ragazzina con disabilità (partecipante ad uno dei campi estivi della rete comunale “Cinisummer”) non ha infatti ottenuto risposta dall’azienda socio sanitaria locale (ASST Nord Milano) alla richiesta, più volte reiterata, di poter usufruire in comodato d’uso di una sedia a rotelle, resasi necessaria per gli spostamenti a seguito di accertamento medico».

«Solo l’intervento del presidente dell’associazione che gestisce il centro estivo, il quale ha provveduto a procurare la sedia a rotelle in comodato presso un negozio di articoli sanitari della zona, ha evitato che la bambina venisse di fatto esclusa dalle attività organizzate, finanche rimanendo a casa con grande disagio della propria famiglia».

«La bellezza e genuinità di questo gesto non nasconde, però, l’ennesima dimostrazione di inadeguatezza della rete sanitaria lombarda di fronte ad esigenze dei cittadini».

Sabrina Gatto, consigliera comunale neo-eletta nelle fila del Partito Democratico di Cinisello Balsamo, sottolinea: «Il problema maggiore è il ritardo e l’inefficacia del servizio dell’ASST nel fornire degli ausili minimi a un minore con disabilità, i cui diritti, oltre che dagli accordi internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sono sanciti dalla legge 104/1992 e devono essere garantiti da tutti i livelli di governo del nostro Paese».

Gatto prosegue: «Questa mancanza della pubblica amministrazione poteva avere ripercussioni gravi sulla salute psicologica della ragazza, in una fase della vita come l’adolescenza in cui i fattori di stress sono alle stelle e l’autostima dei ragazzi è fragile perché in formazione».

Sempre la consigliera incalza: «L’assenza del presidio sanitario le avrebbe procurato l’impossibilità oggettiva di aggregarsi ai ragazzi pari età, procurandole con ogni probabilità un senso di isolamento e di percezione distorta della propria condizione».

Il comunicato del PD prosegue così: «Purtroppo l’inefficienza del nostro sistema sanitario regionale ha raggiunto livelli di guardia preoccupanti, tanto da colpire duramente le categorie dei più fragili e di farlo nella loro quotidianità di cittadini di un Comune della provincia».

Infine termina: «A questo proposito ci chiediamo se di tale fatto abbia notizia il neo assessore comunale Malavolta con delega alla sanità e se, contrariamente a quanto dimostrato in passato dall’amministrazione Ghilardi, questa delega sarà auspicalmente riempita di contenuti, assicurando ai cittadini di Cinisello Balsamo uguaglianza e parità di trattamento in ambito sanitario-assistenziale. Per il momento, questo cambio di passo non c’è stato; attendiamo fiduciosi».