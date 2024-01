PD: «No alla strada "campana" che attraverserà il parco del Grugnotorto»

Il Partito Democratico torna a parlare del progetto che riguarda il parco del Grugnotorto e del suo accorpamento del Parco Nord, ma ponendo i riflettori sul rischio che si decida di costruire nuove strade che passino attraverso ai polmoni verdi cittadini.

Così il PD: «Soddisfatti che il sindaco Ghilardi sostenga la proposta presentata a ottobre dal PD e l’appello delle associazioni cittadine di accorpare le aree del Grugnorto nel Parco Nord. Rigorosi però nel chiedere coerenza alla giunta, negando la possibilità di costruire strade che attraversino il parco e investendo sul tema del verde».

«Il Partito Democratico è disponibile a un percorso comune a tutti i livelli. È ormai lontano il 2019, quando la destra si espresse per accorpare le aree del Grugnotorto al Grubria e non al Parco Nord, come proponeva il PD».

«Ben venga il cambio di posizione, ma desta preoccupazione che al contempo il vice sindaco (Giuseppe Berlino, ndr) abbia confermato l’intenzione di realizzare la cosiddetta “campana”, una strada proprio all’interno del Grugnotorto che collega l’ingresso a nord della città al confine con Nova Milanese con la nuova rotatoria prevista dal progetto Kanthal lungo via Alberti».

«Altro elemento di preoccupazione sono le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Giacomo Ghilardi a mezzo stampa durante le vacanze natalizie in cui afferma di voler “dirottare” gli oltre 16 milioni di euro provenienti dall’operazione nel quartiere Bettola verso non meglio specificate finalità: quei soldi furono vincolati da una votazione quasi unanime del consiglio comunale all’acquisto di aree ambientalmente rilevanti, scelta politica che ha visto il voto favorevole anche degli attuali assessori Berlino, Malavolta, Visentin e dell’attuale presidente del consiglio comunale Di Lauro».

Il capogruppo PD Marco Tarantola spiega: «Il parco e l’ambiente da salvaguardare sono un bene di tutti e per questo, nell’ottobre scorso, abbiamo incontrato il sindaco per sollecitare una decisione unitaria di tutto il consiglio comunale in merito all’ordine del giorno che abbiamo presentato».

Tarantola prosegue: «Dal sindaco non abbiamo mai avuto risposta, ma abbiamo letto sul giornale che è entusiasta dell’appello, presentato dalle associazioni del territorio, che riprende la sintesi di quanto emerso nel convegno da noi organizzato il 7 novembre 2023 in Villa Ghirlanda».

Infine conclude: «Non si può, però, essere a favore della tutela ambientale del parco del Grugnotorto a giorni alterni, chiediamo al sindaco di chiarire la posizione della sua amministrazione in consiglio comunale sia sul tema della “campana” sia su quello delle compensazioni ambientali».

Il segretario cittadino Andrea Catania analizza: «Parco Nord e Parco del Grugnotorto sono da sempre stati amministrati senza distinguo partitici o elettorali. Siamo favorevoli a sostenere un percorso comune a tutti i livelli che raggiunga l’obiettivo di trasferire le aree cinisellesi nel Parco Nord, ma chiediamo di garantire un confronto nelle sedi istituzionali su una materia così importante per la città».

Infine termina: «Chiediamo inoltre coerenza: no alla campana e sì a mantenere le risorse provenienti da Bettola vincolate alla compensazione ambientale. A Cinisello Balsamo serve un grande investimento sul verde pubblico».

Con queste motivazioni, il Partito Democratico ha indirizzato una lettera al presidente del consiglio comunale per chiedere che sia calendarizzato al più presto l’ordine del giorno presentato a ottobre che proponeva proprio l’accorpamento delle aree del Grubria di Cinisello Balsamo al Parco Nord e che sia dato modo al parlamento cittadino di esprimersi sul futuro del Grugnotorto.