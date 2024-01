Il PD critica il raddoppio di via Alberti e la nuova strada nel Grugnotorto

Il Partito Democratico si scaglia contro l'amministrazione comunale per il progetto di riqualificazione dell'area ex Khantal di via Alberti, in particolar modo contro le opere compensative scelte dalla giunta cinisellese.

Così il consigliere comunale Marco Tarantola: «L'area dell'ex fabbrica Kanthal, di proprietà privata, si trasformerà in un supermercato e verrà creato anche un parchetto pubblico, ma a far discutere sono le opere compensative richieste dall'amministrazione comunale».

Tarantola prosegue nel dettaglio: «La giunta ha chiesto che via Alberti passi da 2 corsie a 4, 2 per senso di marcia nelle direzioni verso Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo. Una strada quindi raddoppiata che come PD riteniamo sia un investimento eccessivo (circa 1 milione di euro) e non motivato dai flussi di traffico (neanche in presenza del futuro supermercato)».

«Inoltre - prosegue Tarantola - il progetto prevede anche la costruzione di una nuova rotonda e di una nuova strada, la cosiddetta "Campana", proveniente da Nova Milanese, che passerà nel bel mezzo del parco del Grugnotorto».

Da qui l'appello al sindaco: «Signor sindaco Giacomo Ghilardi, vediamo che si sta impegnando molto in questo periodo per il Grugnotorto, ma ora dov'è finita la prioritaria tutela del nostro parco?».

Tarantola conclude: «Smentisca il suo vice sindaco Giuseppe Berlino che ha affermato l'intenzione di realizzare questa strada, oppure le sue sul Grugnotorto sono solo chiacchiere da influencer».