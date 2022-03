Telecamere video-sorveglianza, PD: «Ghilardi si prende meriti altrui»

Il Partito Democratico reagisce duramente agli annunci dell'amministrazione comunale riguardo all'installazione delle telecamere di video sorveglianza in alcuni vie della città, non tanto per la scelta di installarle, ma per il fatto che il sindaco Ghilardi si stia «prendendo meriti che non in realtà non sono sui».

Ma andiamo con ordine seguendo il comunicato del PD che riportiamo integralmente:

«Sono quasi 4 anni che si è insediata e non abbiamo ancora avuto il piacere di conoscere i progetti di questa amministrazione, ma in compenso leggiamo tanti appropriamenti indebiti di meriti altrui».

«Quando qualcosa non va per il verso giusto la colpa è sempre delle amministrazioni precedenti, quando ciò che è stato progettato in passato oggi trova il pieno compimento, ecco che il sindaco corre a prendersi i meriti. E a tagliare i nastri».

«“Quando ci siamo insediati eravamo all’anno 0 e ora siamo una delle città meglio organizzate con la presenza di telecamere nei punti critici e ai varchi della città (…)” . Questo è uno stralcio preso da un post del sindaco Ghilardi, a cui ci rivolgiamo direttamente affermando con orgoglio che il progetto della videosorveglianza è tutto merito della giunta precedente che ne ha stanziato i fondi, che ne ha eseguito i cablaggi in fibra ottica interconnettendo i diversi varchi cittadini con le stazioni di polizia locale, carabinieri e polizia di stato, che ne ha approvato il progetto preliminare nel 2016 e quello definitivo nel 2017 come da delibere GC n. 228 del 10/11/2016 e GC n. 290 del 14/12/2017, che chiediamo al sindaco, che ai tempi ricopriva la carica di consigliere comunale, di andarsi a rileggere».

«E per questo progetto che oggi arriva a compimento vi sono da ringraziare i tecnici del Comune, non certo il sindaco Ghilardi. Il primo lotto della videosorveglianza è arrivato nel 2018, quando il sindaco si era appena insediato e quando era già in dirittura d’arrivo e a bilancio era già previsto il secondo lotto, con varchi e luoghi già individuati».

«La fibra ottica, del resto, è presente da anni sul territorio, non è certo comparsa ora. La città nel 2018 era già stata ben pianificata e strutturata, non eravamo di certo all’anno zero».

«Di sicuro la città, rispetto ad allora, è peggiorata e non lo diciamo noi, ma lo dicono i cittadini stessi che si lamentano delle cose più elementari come la pulizia delle strade, la microcriminalità, i furti nelle scuole, dimostrando a sindaco, con fatti tangibili, che il cambiamento promesso non è mai arrivato».

«Aspettiamo ancora un piano delle opere pubbliche degno di un’amministrazione come quella di Cinisello Balsamo, ma continuiamo a leggere le opere di sempre. Signor sindaco, stiamo ancora aspettando che il treno passi dal binario 9 e ¾ della stazione ferroviaria di Hogwarts, ma non siamo così sicuri che riuscirà a prenderlo!»