Proteste al Cartesio, il PD: «Incontro proficuo con gli studenti dell'istituto»

Il segretario del Catania e la delegata di Città Metropolitana Caputo: «Alcuni interventi di manutenzione sono in corso e altri stanno per partire, è stato un piacere confrontarsi con gli studenti per comprendere le loro esigenze»