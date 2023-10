Entangled, PD: «Sindaco basta polemiche, si concentri sul "fare"»

Il Partito Democratico torna a parlare del progetto Entangled e reagisce con un comunicato alle dure accuse arrivate dal sindaco Ghilardi che, nella polemica tra giunta e "Comitato Genitori Montessori Anna Frank", ha citato il nome della dem Daniela Gasparini come "firma e mano" delle proteste/proposte in atto e ha ribadito di averne le prove (senza al momento mostrarle).

«Non si era mai visto un sindaco che, di fronte a delle preoccupazioni poste da genitori e insegnanti sul futuro della loro scuola, piuttosto che cercare di comprendere le ragioni di chi protesta, reagisce stizzito cercando di sviare l’attenzione su temi che nulla hanno a che fare con il progetto Entangled».

«Perché tirare in ballo Daniela Gasparini, ex sindaco ed ex parlamentare, a cui proprio Ghilardi ha chiesto di partecipare al suo tavolo delle esperienze solo pochi anni fa? Quando era il sindaco a chiederle supporto andava bene mentre oggi diventerebbe un problema? Restiamo nel merito delle questioni».

Il segretario del PD Andrea Catania analizza: «Come Partito Democratico, abbiamo ribadito più volte che il peccato alla base di questo progetto è stata la totale assenza di coprogettazione e di aver calato dall’alto un progetto che oggi, a fronte di 15 milioni di euro di finanziamento ottenuti, comporterà interventi di riqualificazione che poco incideranno sui problemi profondi del quartiere».

Marco Tarantola, capogruppo dem, ricorda: «Il progetto è stato prima creato e poi modificato senza alcun coinvolgimento, oggi si apre una nuova fase ed è il momento di ragionare per gestire le ricadute degli interventi. Gli unici veri momenti pubblici si sono tenuti a settembre durante la convocazione di due commissioni consiliari, ottenute proprio grazie all’impegno del Partito Democratico».

Tarantola accusa: «In queste due occasioni, sono state presentate informazioni generiche, senza alcun documento o numero. E come qualcuno ha osato pubblicamente manifestare contrarietà e preoccupazione per le conseguenze del progetto elaborato dall’amministrazione gli hanno scagliato contro vergognosi attacchi. L’amministrazione comunale non ha il diritto di comportarsi così, anzi, ha il dovere di confrontarsi pubblicamente con tutti e rispettare cittadini, associazioni e realtà istituzionali del territorio. Esprimiamo solidarietà alla scuola Anna Frank e al suo dirigente per gli attacchi ricevuti dall'amministrazione comunale e per il modo in cui sono stati trattati».

Il PD traccia la via: «Oggi occorre ragionare seriamente per gestire le ricadute sul quartiere di questi interventi, attorno ad alcune priorità: il futuro del consultorio, rispetto al quale non sono ancora chiari i contenuti della futura casa della salute e la salvaguardia di un servizio molto usato, soprattutto dalle donne straniere; la salvaguardia della scuola Anna Frank e della continuità didattica degli studenti, rispetto alla quale occorre capire come evitare la perdita di iscritti e personale altamente qualificato che produrrebbe la fine di un eccellenza, fiore all’occhiello per l’intera città; la gestione degli altri interventi, in particolare quello per la realizzazione del nuovo edificio di viale Abruzzi, che per dimensione e servizi richiede necessariamente una attenta valutazione e coprogettazione».

Dal PD proseguono: «Allo stesso tempo, il sindaco continua a parlare di aree oggetto di una sentenza di primo grado, omettendo che nulla ha a che fare con la possibilità di intervenire da parte del Comune.

Catania e Tarantola concludono: «Sono anni che il sindaco usa gli aspetti giudiziari per giustificare il suo immobilismo: il PGT è bloccato, la riqualificazione di piazza Gramsci caduta nel dimenticatoio, il finanziamento per la riqualificazione di Cascina Cornaggia perso, la costruzione della passerella su Viale Fulvio Testi in gravissimo ritardo. È ora di smetterla e prendersi le proprie responsabilità».