Il PD alla giunta: «Si attivi per offrire interventi di sostegno psicologico»

Il prolungarsi dell’emergenza “Covid-19” e delle relative restrizioni stanno fortemente condizionando la vita quotidiana di adulti e minori in ambito domestico e lavorativo, mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità.

Il timore del contagio, le misure di isolamento, tanto indispensabili sul piano sanitario, quanto difficili su quello umano, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche sono infatti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure e disagio.

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo fa notare che «anche nella nostra città sono presenti numerose persone che sono esposte a manifestare un disagio psicologico direttamente connesso alla situazione pandemica».

Il PD si riferisce a un'ampia casistica di cittadini cinisellesi ovvero «ai lavoratori direttamente o indirettamente a contatto con pazienti Covid-19 e che hanno dovuto rivoluzionare la loro quotidianità e la loro vita con distanziamento sociale e familiare per non mettere a rischio, tra l’altro, la salute dei propri cari; ai cittadini costretti a rimanere chiusi in casa o esposti a situazioni lavorative ritenute a rischio; ai cittadini con fragilità, esposti a reazioni emotive di forte disagio e affaticamento psicologico; ai cittadini che hanno perso il lavoro; ai cittadini che hanno subito un lutto per Covid-19; agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado e i loro genitori; agli insegnanti e al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado».

Il PD precisa: «La diffusione molto aggressiva del nuovo Coronavirus, con conseguenti restrizioni personali e perdita di conoscenti, amici e familiari, sviluppa nelle persone profondi disagi e necessità di rielaborazioni dell’accaduto. Purtroppo, a livello nazionale, la proposta presentata che mirava a introdurre il cosiddetto “bonus psicologico” (un fondo per aiutare economicamente le persone che decidono di rivolgersi a uno psicologo, uno psicanalista, uno psichiatra, uno psicoterapeuta) è stata bocciata».

Proprio per riaffermare l'importanza di questo tema anche a livello locale e la necessità di un intervento, il gruppo consiliare del Partito Democratico, attraverso un ordine del giorno a cura del consigliere Marco Tarantola, chiede «all’amministrazione Ghilardi di valutare con urgenza l’attivazione di interventi di sostegno psicologico per i propri cittadini più in difficoltà, specie quelli meno abbienti, che vivono attacchi di ansia, stress, paure e disagio, causati dal timore del contagio, dal distanziamento sociale, dalle misure di isolamento, dalla solitudine, dai lutti e dalle incertezze economiche e da quanto connesso alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia, ricercando sul territorio figure professionali o associazioni che possano offrire un supporto specializzato».