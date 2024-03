Il centrodestra: «Un "Piano Marshall" per salvare la città dai debiti del PD»

Il consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha deliberato alcune proposte propedeutiche all’approvazione nei prossimi giorni del bilancio di previsione per l’anno 2024 e la coalizione di centrodestra le ha definite il «piano Marshall per salvare la città dai macigni finanziari ereditati dalla sinistra».

La lista civica "Ghilardi Sindaco", Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia spiegano all'unisono:

«Come spiegato dal sindaco Ghilardi, il bilancio dell’anno corrente deve far fronte, con scelte coraggiose ma responsabili, ai debiti frutto delle avventate gestioni amministrative dei passati governi cittadini della sinistra, in primis alle gravose conseguenze del contenzioso relativo alle reti gas».

«La scelta intrapresa dal sindaco e da tutta la maggioranza politica che lo sostiene è stata quella di individuare, nell’ambito della redazione del documento finanziario, un giusto equilibrio tra la necessità inderogabile di mantenere il livello qualitativo dei servizi alla persona e alla famiglia e quella di incrementare le entrate dell’ente per renderlo sempre più in grado di fronteggiare la situazione finanziaria».

«L’incremento di alcune aliquote fa parte del pacchetto di sacrifici che, necessariamente ma responsabilmente, gli attuali amministratori sono costretti a chiedere ai propri concittadini a causa di chi ha male amministrato in passato, ma col solo fine di mantenere adeguato il livello delle prestazioni di servizio fornite e pagare il debito di 20,4 milioni di euro».

«Da una parte c’è una maggioranza di centrodestra che intende avviare un vero e proprio "Piano Marshall" che traguardi l’obiettivo di consentire alla città e al proprio governo di superare le difficoltà del momento, anche con questi provvedimenti dolorosi, e di tornare a progettare il futuro della città».

«Dall’altra parte c’è una sinistra che non fa mea culpa di quanto fatto nel passato e al contempo, in maniera bieca e strumentale continua a prendere in giro i cittadini».