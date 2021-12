Due prati fioriti nel giardino di via De Ponti e nel parco degli Alpini

Un prato fiorito e colorato che sarà anche un serbatoio di biodiversità: lo si potrà ammirare la prossima primavera, ma il terreno verrà preparato e seminato in questi giorni in città.

L'intervento, promosso dal servizio ambiente e curato della società Demetra, da anni impegnata nella manutenzione e nella progettazione del verde, verrà realizzato in due punti della città: nel giardino di via De Ponti angolo via Giordano e nel parco degli Alpini di via Monte Ortigara.

La caratteristica di questi interventi, che si già avuto occasione di ammirare nel centro di Milano (Biblioteca degli Alberi), è quella di mescolare specie differenti di fiori di campo come papaveri, fiordalisi che possono offrire una variopinta e prolungata fioritura che dura da maggio fino a luglio insieme a piante perenni quali achillea, malva, veronica e altre.

Il prato fiorito si proporrà come habitat per gli insetti impollinatori e tutte quelle specie animali e vegetali che nella biodiversità combattono l'inquinamento generato dai trattamenti chimici.

Il vice sindaco con delega all'ambiente Giuseppe Berlino spiega: «E' un intervento in un contesto urbano che permetterà di valorizzare e abbellire angoli verdi grazie alla presenza di fiori che regaleranno l'immagine di un grande tappeto colorato. Una nuova forma di cura per il nostro ambiente. La semina verrà effettuata in questi giorni, a primavere potremo ammirarne i risultati».

Alla fine del ciclo vegetativo, intorno al mese di luglio, il prato fiorito verrà tagliato, sminuzzato e lasciato affinché i semi presenti riescano a raggiungere il terreno e a germogliare per la futura fioritura.