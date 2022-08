Le interconnessioni della nuova pista ciclabile in via Umberto Giordano

Con la realizzazione del nuovo tratto in via Giordano, si amplia ulteriormente la rete di piste ciclabili del Comune di Cinisello Balsamo, aggiungendosi a quello di via Monte Santo, approvato dalla giunta nelle scorse settimane per un importo di 500.000 euro.

La viabilità ciclabile della città si estende con percorsi lungo le principali direttrici urbane che attraversano il territorio locale e connettono le due grandi aree verdi sovracomunali del Parco Nord Milano e del Parco Grugnotorto Villoresi, ma anche il giardino storico di Villa Ghirlanda e i parchi cittadini: Parco della Pace e Parco Canada, recentemente abbellito con un’area giochi dedicata ai più piccoli.

La realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via Umberto Giordano si pone quindi in continuità con la rete esistente che collega via Robecco, via Copernico e via De Ponti, intercettando gli accessi al parco di Villa Ghirlanda Silva e alla sede dell’ufficio tecnico comunale e le fermate del trasporto pubblico locale (linee 702, 727 e 728)

Con un’estensione di oltre 300 metri, il percorso si sviluppa a doppio senso di marcia affiancato al marciapiede esistente, con attraversamenti rialzati in corrispondenza della sede comunale, dell’ingresso laterale del parco di Villa Ghirlanda e di via Crisantemi che conduce al cimitero di Cinisello.

Oltre alle opere di sistemazione della strada e del marciapiede nelle intersezioni, sarà realizzata una nuova pensilina per l’attesa dell’autobus comprensiva di stalli per parcheggiare le biciclette.

Il progetto, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, prevede un costo complessivo di 300.000 euro.