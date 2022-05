Nuova veste al Palazzetto dello Sport e un nuovo impianto sportivo

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo ha candidato un ambizioso progetto per l’ambito del PNRR dedicato a “Sport e inclusione sociale”, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo in città e la manutenzione straordinaria dell’attuale Palazzetto dello Sport.

L’avviso pubblico, volto a favorire gli interventi incentrati sulla rigenerazione urbana e sociale delle strutture, in particolare dove mancano servizi, si componeva di due linee progettuali: la prima relativa ai nuovi impianti, la seconda alla riqualificazione energetica e ambientale delle strutture esistenti.

Il primo cluster, per un importo di 1,5 milioni di euro, consiste nella costruzione di un nuovo impianto sportivo attrezzato all’aperto e al coperto nell’area attualmente inutilizzata tra Via Alberti e via Leonardo Da Vinci.

Sarà prevalentemente dedicato alla pratica di ginnastica, ginnastica artistica, danza e arti marziali e costituirà un polo sportivo rivolto in particolare a un pubblico di bambini, genitori, neo-mamme e famiglie. L’impianto, infatti, intende creare una sinergia con i vicini asilo nido La Nave e scuola dell’infanzia Sempione attraverso spazi specificamente pensati per la fascia di età 0-6 anni che stimolino lo sviluppo motorio e cognitivo.

L’intero plesso, completo di giardino per la pratica all’aperto, ospiterà discipline orientate al benessere psicofisico, allo sviluppo della capacità sensoriale ed espressiva, al rispetto di se stessi, degli altri e dello spazio pubblico attraverso lo sport.

Rientra tra le sue finalità l’offerta di uno spazio che favorisca l’inclusione e l’integrazione sociale in un quartiere che necessita di servizi dedicati all’attività fisica, restituendo uno spazio libero di condivisione che elimini le differenze generazionali e culturali.

Si aggiunge l’attenzione al dialogo con l’area verde in cui si colloca, caratterizzata da un’ampio prato e collegata a percorsi ciclabili che costeggiano le aree protette del parco del Grugnotorto, scegliendo di adottare materiali ecocompatibili e di provvedere a nuove piantumazioni.

Il secondo intervento, con un investimento di 1 milione di euro, vedrà la manutenzione straordinaria delle facciate del Palazzetto dello Sport di Via XXV Aprile, volta al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e al suo ammodernamento per migliorarne l’inserimento nel contesto urbano.

Il Palazzetto ospita oggi numerose discipline tra cui basket, basket per disabili, pallavolo, judo, boxe e ginnastica e, fin dagli anni settanta, continua a rivestire un ruolo importante per la città, al centro di allenamenti quotidiani e competizioni agonistiche con atleti di eccellenza nazionale.

Oggi necessita di un profondo rinnovamento dal punto di vista energetico ed estetico perché continui a confermarsi a tutti gli effetti il luogo simbolo della collettività sportiva cittadina.

L’adeguamento energetico, strutturale e impiantistico trasformerà il Palazzetto in un edificio sostenibile e moderno: sarà costruita una “quinta” architettonica sul lato est e nord della struttura esistente per contribuire alla produzione di energia; verranno sostituite le vetrate con altre energeticamente più performanti, dotate di elementi di schermatura di tipo ‘frangisole’, progettate per sorreggere pannelli solari e fotovoltaici.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Intervenendo sull’involucro del fabbricato si potranno così ridurre i consumi e allo stesso tempo rilanciare l’immagine dell’edificio, stimolando l’attività delle numerose associazioni sportive presenti sul territorio a cui riconosciamo già un importante ruolo sociale di aggregazione e sana competitività sportiva».

Poi aggiunge: «Questo progetto dimostra e conferma la volontà di programmazione a lungo termine da parte dell’amministrazione comunale per garantire un’offerta sportiva di qualità».

Infine chiude: «Speriamo che l’intero progetto incontri l’approvazione del finanziamento, in modo che i lavori possano partire già dall’anno prossimo».