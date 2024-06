Petronio: «Centrodestra finto sceriffo e le risposte sul degrado non ci sono»

Il segretario cittadino di "Sinistra Italiana Cinisello Balsamo" Gaetano Petronio commenta le ordinanze anti degrado promulgate dall'amministrazione di centrodestra per le zone di via Libertà e viale Rinascita durante la prossima estate.

«E' sempre bello, come direbbe Coez, vedere che i politici locali di Cinisello Balsamo attuamente alla guida della città, seguono sempre gli stessi copioni. Degrado uguale immigrati, centro uguale sicurezza, forti con i deboli e deboli con i forti».

«Lanciare comunicati da sceriffi è una cosa facile, ma è molto più difficile scrivere quelli dove si mette in luce le lacune di chi si dice sceriffo, ma poi tanto sceriffo non è».

«La sicurezza è una cosa seria e non si può prenderla sotto gamba, soprattutto in una città come Cinisello Balsamo dove non basta vietare di vendere gli alcolici a tre negozietti in via Libertà e viale Rinascita per fermare il degrado».

«Stiamo ancora aspettando le risposte (serie) sul degrado, sempre più dilagante, in piazza Costa, sulle problematiche del parcheggio dell'IN's in via Paisiello, sul quartiere Crocetta (dove risiede il capogruppo della Lega), sul quartiere Sant'Eusebio e sulle case comunali in via Martiri Palestinesi».

Il riferimento qui è a un comunicato precedente a firma "Alleanza Verdi Sinistra Italiana" e "Città Giusta" che chiede al sindaco di «pensare ad aumentare i cestini che sono stracolmi e spesso circondati di spazzatura, curare i prati dei parchi la cui erba da mesi non viene tagliata, migliorare la manutenzione delle strade date le tante buche apparse sia in centro che in periferia; le case comunali sono lasciate a sé stesse come il condominio di via Martiri Palestinesi dove l’erba dei giardini è diventata alta come un bambino di 3 anni, i portoni rotti, il parcheggio ha la barra che non funziona e chiunque può entrare a parcheggiare mentre le cantine hanno sempre le porte aperte e sono ancora piene di fuliggine e i muri del palazzo sono ancora neri dall’incendio di quasi un anno fa. Infine, a Bettola, una delle zone tanto care al Sindaco quando era consigliere comunale, si sono create delle vere e proprie discariche a cielo aperto».

Prosegue Petronio: «Loro, un po' come quando da ragazzino ti sfottevi tra gli zarri bevendo una birra al Dragoon, si concentrano sulla possibilità che le discariche abusive del quartiere Bettola siano territorio cinisellese oppure monzese».

«Insomma, il classico esempio di quando il saggio indica la luna e lo stolto guarda il dito. Il fatto è che noi siamo cinisellesi come voi e il trucco lo abbiamo capito benissimo e quella foto è stata messa in quel post solo per dimostrare che le risposte sul disagio in questa città non ci sono e, per chi amministra la città è sempre meglio guardare al dito. Di Monza o di Cinisello sicuramente sarà utile a non far vedere quanto in questa città ci sia poca sicurezza e tanto bordello».