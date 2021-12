Ondata di furti nelle scuole, PD: «Ghilardi, situazione inaccettabile»

Il Partito Democratico torna a parlare di scuola e lo fa commentando l'ondata di furti che stanno funestando in queste settimane i plessi scolastici di Cinisello Balsamo e non risparmiando l'attuale giunta di centrodestra.

«L’ennesimo furto nelle scuole cinisellesi (l'ultimo in ordine cronologico è quello al Buscaglia di via Paisiello, ndr). Non è la prima volta negli ultimi mesi che la nostra città è costretta a subire affronti da parte di una criminalità che agisce indisturbata rendendo impossibile l’attività nelle scuole».

«Durante l’ultimo consiglio comunale i consiglieri del PD hanno chiesto con forza informazioni su questi gravi fatti alla giunta, ma dagli assessori competenti e dal sindaco non è arrivata neppure una parola».

«Tutto questo è inaccettabile. Abbiamo passato un’intera campagna elettorale a sentire il sindaco Ghilardi promettere più sicurezza, ma alla prova dei fatti quello che avviene in città è un aumento dei furti».

«Come Partito Democratico di Cinisello Balsamo esprimiamo solidarietà agli studenti, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti cinisellesi».

«Attendendo gli sviluppi delle indagini da parte delle forze dell’ordine, chiediamo con forza al sindaco e alla giunta di assumersi le proprie responsabilità».

«Chiediamo inoltre che l'amministrazione si attivi per rinforzare la sicurezza delle strutture scolastiche attraverso progetti per l'installazione di nuovi sistemi di allarme e impianti di videosorveglianza. Le famiglie e le scuole di Cinisello Balsamo meritano di meglio».