Cinisello Civica: «A4, tanto rumore per anni per le barriere fonoassorbenti»

La lista civica "Cinisello Balsamo Civica" prende le difese di cittadini residenti nel quartiere di Balsamo, interessati dall'inquinamento acustico proveniente dall'autostrada A4 e poi dal successivo cantiere creato per risolvere il problema con delle barriere fonoassorbenti, cantiere di cui però non è chiara la "fine lavori".

Questo è il comunicato della civica:

«La situazione è diventata insostenibile per i residenti privi di barriere fonoassorbenti lungo l'A4. I lavori sono infatti iniziati prima dell'estate del 2018 su diversi tratti dell'autostrada, compresi quelli che attraversano il nostro Comune, tra cui la via Galvani nel quartiere Balsamo».

«Dopo sei anni di sacrifici da parte dei residenti, finalmente è stato avviato un cantiere per l'installazione di barriere fonoassorbenti in via Galvani».

«Tuttavia l'amministrazione continua a mancare di chiarezza e trasparenza: non è stato condiviso un piano temporale per i lavori, e non sono state specificate le aree effettivamente interessate».

«Le famiglie che abitano in via Valle D'Aosta temono infatti che l'intera zona possa essere dimenticata ancora una volta».

«Le opere sono sotto la responsabilità di Autostrade per l'Italia S.p.A., ma i danni colpiscono i cittadini di Cinisello Balsamo».

«Lunedì 18 settembre, attraverso il consigliere Marco Tarantola del Partito Democratico di Cinisello Balsamo, abbiamo presentato un'interrogazione in consiglio comunale riguardo ai lavori in corso in via Galvani e la possibilità che vengano estesi anche a via Valle D'Aosta».

«Chiediamo con forza una chiarezza immediata. È un diritto dei cittadini essere informati sul futuro della propria città».