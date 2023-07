Cinisello Civica: «TARI 2018-2023: penalizzate pesantemente le famiglie»

La lista civica "Cinisello Balsamo Civica" chiude il mese di luglio con una polemica politica nei confronti dell'amministrazione comunale cinisellese di centrodestra relativamente alla tassa TARI. Questo il comunicato che riportiamo qui sotto:

«Mentre il sindaco Giacomo Ghilardi proclama con orgoglio un modesto abbassamento dell'1% della TARI, come lista civica di Cinisello Balsamo sentiamo il dovere di approfondire questa opinabile affermazione».

«Analizzando i dati emerge chiaramente che dal 2018 al 2023 l’attuale amministrazione ha scelto di aumentare significativamente la tassa dei rifiuti per le famiglie di ben il 40%, decidendo consapevolmente di non supportarle e affiancarle in un contesto economico già fortemente precario».

«Nel frattempo, non possiamo ignorare il fatto che gli edifici commerciali hanno beneficiato di una riduzione media di circa il 15% della TARI rispetto al 2018».

«Questa disparità ci lascia perplessi e ci chiediamo: perché le famiglie devono subire un fardello così pesante?».

«Perché il sindaco, invece di fare propaganda su riduzioni annue al limite dell'insignificante, non comunica chiaramente la sue scelte politiche ai cittadini?».

«Infine, cosa ha intenzione di fare l'amministrazione comunale per aumentare l'efficienza del servizio, che è l'unico modo per ridurre a tutti la TARI?».