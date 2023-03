70 anni di polizia locale in Villa Ghirlanda, plauso dalla giunta e dal PD

Dedizione, impegno e cura del territorio di Cinisello Balsamo dal 1953. E dopo settant’anni la polizia locale ha celebrato la ricorrenza della sua fondazione con un appuntamento al parco di Villa Ghirlanda Silva, giovedì 16 marzo.

Ai saluti istituzionali del sindaco, Giacomo Ghilardi insieme all’assessore alla polizia locale e sicurezza, Bernardo Aiello seguirà la consegna delle onorificenze e l’intervento del comandante Fabio Crippa.

Un momento significativo che ha visto lo schieramento e la presentazione delle unità specialistiche per un totale di 10 ufficiali e 60 agenti. Con l’occasione, la polizia locale ha fatto un bilancio delle attività svolte e dei compiti assunti negli anni.

In ambito di vigilanza si ricordano la tutela di tutti i beni comunali, oltre a quella ambientale ed edilizia, la sorveglianza sulle attività di commercio, quella informativa e investigativa sulla popolazione residente e le attività connesse alla protezione civile.

Sul fronte prevenzione le oltre 100 classi incontrate in lezioni di sicurezza stradale, sensibilizzazione contro bullismo e violenza di genere, e gli appuntamenti periodici con gli anziani sugli accorgimenti da adottare per difendersi dalle truffe.

Un impegno concreto che solo nel 2022 si è tradotto nella gestione di oltre 10mila interventi, di cui poco più di 7mila relativi alla sicurezza stradale e 3mila urbana.

Infine, i 4.508 accertamenti anagrafici per nuove residenze o cambi di indirizzo. Gli agenti del corpo di polizia locale sono impegnati quotidianamente, e ora anche nei weekend con il servizio H24 che copre la fascia notturna da mezzanotte alle 7 del mattino.

Dal 1996 tutto parte dalla centrale operativa, moderna ed efficiente, di via Gozzano, dotata di attrezzature che consentono di visualizzare l’intera mappa della città e controllare la situazione delle strade cittadine, localizzando auto e pattuglie in collegamento con gli impianti di videosorveglianza. Dal 2018 poi è affiancata dalla sede decentrata in Crocetta come servizio al quartiere.

Il sindaco Ghilardi ha commentato: «La nostra polizia locale da settant’anni è al servizio della città per salvaguardare l’ordine, la legalità e la sicurezza. Negli anni abbiamo investito su personale e dotazioni tecnologiche per consentire agli agenti di lavorare in modo efficiente e sicuro per tutta la cittadinanza in un territorio vasto come quello di Cinisello Balsamo».

L’assessore Aiello ha spiegato: «Il nostro corpo di polizia locale è un’eccellenza. Con un lavoro continuo è impegnato da sempre a garantire la legalità e la sicurezza per tutti, salvaguardando il decoro delle nostre strade e dei nostri edifici e dedicandosi all’educazione e prevenzione nei confronti dei giovani e dei soggetti fragili».

Dal Partito Democratico arriva il plauso del segretario cittadino Alberto Galli: «Solo nel 2022, il corpo della polizia locale di Cinisello Balsamo ha gestito oltre 10mila interventi, di cui poco più di 7mila relativi alla sicurezza stradale e 3mila riguardanti la sicurezza urbana».

E aggiunge: «Come Partito Democratico non possiamo che sottolineare quanto questo sia il segno di un lavoro prezioso dedicato al bene di tutta la comunità che va riconosciuto, valorizzato e rafforzato sempre più nei prossimi anni».