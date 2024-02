Controlli serali della polizia locale Piovono denunce e un Daspo Urbano

Un uomo, poi risultato clandestino, è stato oggetto di Daspo Urbano mentre sono fioccate diverse denunce grazie ai controlli della polizia locale di Cinisello Balsamo.

Ad annunciarlo è il sindaco Giacomo Ghilardi che spiega: «Continuano i controlli serali periodici della polizia locale su obiettivi segnalati e dall'attività informativa dei presidi giornalieri».

Il primo cittadino prosegue: «Gli agenti, che pattugliano con cadenza periodica diverse aree cittadine, hanno emesso un Daspo Urbano in via Libertà per delle violazioni alle norme antidegrado».

Durante le operazioni sono emerse altre irregolarità: diversi soggetti stazionanti in vicolo Stretto sono stati controllati e identificati; uno straniero, privo di permesso di soggiorno, è stato fermato e denunciato dopo essere stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici e condotto in questura per ulteriori verifiche; nella zona della Crocetta una persona è stata denunciata per ubriachezza molesta.

Una squadra specializzata della polizia stradale ha eseguito inoltre un posto di blocco all'ingresso del quartiere, controllando 21 veicoli e i loro occupanti. Sono state emesse diverse sanzioni per violazioni alle norme comportamentali, inclusi sette conducenti di monopattini, e un individuo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, con conseguente sequestro del veicolo e ritiro della patente.

Ghilardi conclude: «Continuiamo a vigilare per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella nostra comunità».