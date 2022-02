/ Viale Valtellina

Guida auto di lusso senza patente e permesso di soggiorno

Gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo hanno fermato in via Valtellina, nel quartiere Bettola, un cittadino albanese in transito, alla guida di un’auto di lusso a noleggio, che è risultato privo di patente e di regolare permesso di soggiorno