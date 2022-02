Installati nuovi dissuasori di velocità in cinque vie cittadine

Sono stati posizionati in questi giorni, in alcune vie di Cinisello Balsamo, diversi dissuasori di velocità, chiamati anche dossi artificiali, elementi di arredo urbano progettati per indurre i conducenti di veicoli a motore a rallentare la propria velocità nell’approssimarsi degli stessi.

Le vie interessate da questi interventi sono: via Caravaggio, via Monte Santo, in via Mazzini, via Moncenisio e piazza Costa.

Come previsto dalla legge i dossi artificiali possono essere collocati su strada residenziale, nei parchi pubblici e privati, nei residence e altri luoghi simili.

Sono quindi vietati sulle strade con limite di velocità superiore a 50 km/h, su tutte le altre strade non comprese nella definizione di strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e altri luoghi simili, e anche sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei mezzi di soccorso o di pronto intervento.

Escluse quindi le grandi arterie di scorrimento e i viali principali delle città.

Il vice sindaco, che detiene la delega alla mobilità, Giuseppe Berlino spiega: «La velocità è una delle maggiori cause di incidenti stradali e purtroppo spesso, laddove ci sono rettilinei, automobilisti e motociclisti tendono a superare i limiti consentiti in città».

Poi prosegue: «Siamo intervenuti con il posizionamento di questi dossi in vie oggetto di continue segnalazioni da parte dei cittadini, e dove si ipotizzano situazioni di pericolo derivanti dall'alta velocità. Siamo consapevoli che sono molte altre le strade della nostra città che necessitano di tali interventi e sicuramente ne seguiranno altri nel prossimo futuro».

Infine termina: «L'invito che rivolgo a tutti i cittadini è ovviamente quello di rispettare sempre i limiti imposti dal codice della strada in città e di adottare comportamenti responsabili durante la guida».