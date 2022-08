L’asilo nido "La Trottola" si amplia con una nuova sezione a tempo pieno

Da settembre l’asilo nido "La Trottola" aprirà con un’offerta ulteriore per le famiglie: una quarta sezione aggiuntiva a tempo pieno, dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Saranno 14 i nuovi posti, oltre ai 39 posti delle tre sezioni part-time già esistenti nella struttura di via Di Vittorio 5, che da diversi anni il Comune ha affidato in gestione all’azienda consortile "Insieme per il Sociale", pur mantenendola come offerta pubblica.

L’introduzione di una nuova classe a tempo pieno vuole essere prima di tutto una risposta a una necessità attuale, per andare incontro alle famiglie e alle esigenze lavorative, ma non solo: è anche una nuova opportunità per offrire ai bambini un’esperienza di crescita più strutturata in un ambiente arricchente e stimolante.

Bambini dai 14 ai 36 mesi saranno accolti e accompagnati nel loro percorso da educatrici attente ai loro bisogni di apprendimento attraverso progetti educativi che alimentino la curiosità e il desiderio di scoperta nei confronti del mondo.

Hanno colto l’opportunità di passare al tempo pieno anche 5 bambini che già frequentavano "La Trottola" e che inizieranno l’anno già il 5 settembre, mentre gli altri bambini saranno inseriti gradualmente nella classe.

L'accesso a tale servizio avviene, al pari di tutti gli altri nidi comunali, attraverso apposite graduatorie e con le stesse tariffe applicate per tutti i servizi comunali.

Con l'aggiunta di questi nuovi posti il Comune di Cinisello Balsamo arriva a garantire 322 posti pubblici negli asili nido, tra nidi gestiti direttamente con proprio personale (144 posti), nidi gestiti da "Insieme per il sociale" (155 posti) e voucher (23 posti) per la frequenza a nidi privati accreditati dal Comune.