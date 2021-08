Le scuole a Cinisello ripartono con la rete wifi potenziata

Sono 75 oggi i punti di accesso alla rete Wifi “CiniselloBalsamofree” a disposizione dei cittadini di Cinisello Balsamo e collocati negli edifici pubblici, il centro culturale il Pertini, nelle piazze e nei parchi, oltre che nei pressi degli edifici scolastici Costa, Garcia Villas, Zandonai, Frank, Sardegna, Bauer e Lincoln.

In questi ultimi, nel corso di questi ultimi mesi, la banda garantita è stata potenziata a 70 Mbit/s nelle scuole primarie, secondarie e CPIA e a 30 Mbit/s nelle scuole dell'infanzia.

L'ampliamento e il potenziamento del sistema si era già reso necessario lo scorso anno, a seguito dell'emergenza Covid, che ha richiesto di riprogettare le modalità didattiche delle scuole.

Gli spazi esterni, i giardini e le aree verdi sono così diventate luoghi dove poter svolgere la didattica coniugando innovazione e sicurezza: vere e proprie aule virtuali connesse.

L'intero apparato di rete è costantemente monitorato con sistemi di allarme e reportistica sul consumo di banda verso Internet, eventuali interruzioni della connettività o alimentazione elettrica e controllati dal personale del Comune.

L'assessore all'istruzione, formazione, politiche educative e infanzia Maria Gabriella Fumagalli spiega: «Proseguiamo nel lavoro di connessione delle scuole cittadine. Il potenziamento della banda è il segno del costante impegno per una didattica sempre più multimediale, perfettamente funzionante ed efficiente anche negli spazi esterni comunali. Una necessità in questi tempi di pandemia da Covid 19 che può scongiurare il ricorso alla didattica a distanza».

L'assessore all'urbanistica e semplificazione Enrico Zonca aggiunge: «Il potenziamento della fibra ottica sul territorio e della rete di interconnessione fra gli edifici scolastici è ormai un'esigenza imprescindibile non solo per la didattica moderna, ma anche per le attività amministrative, ancor di più in questi ultimi due anni in cui si è intensificato il traffico online. Didattica virtuale, smart working, etc… richiedono performance di rete sempre più efficienti e Cinisello Balsamo deve essere all'altezza delle nuove sfide digitali».