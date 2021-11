Cinisello "Bandiera Azzurra", premiata come città della corsa e del cammino

Il Comune di Cinisello Balsamo riceverà il 28 novembre il premio "Bandiera Azzurra", un riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) assegnano annualmente a 8 Comuni italiani che si distinguono per l'impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, attraverso percorsi curati e qualificati, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.

In occasione del conferimento di questo premio sono stati organizzati due eventi.

Il primo, dal titolo "Ripartiamo dallo sport", il 27 novembre, dalle 10.30 alle 12 nell'auditorium del Pertini, per parlare del benessere e di sport insieme alla dottoressa Adriana Lombardi, psicologa dello sport di Coni Lombardia, ad un nutrizionista della Fondazione Veronesi, l'olimpionico Maurizio Damilano, alle associazioni sportive locali che hanno concorso alla realizzazione degli eventi "SSD Scegliere di volersi bene", Asd CBA (Cinisello Balsamo Atletica), Asd Atletica Cinisello, al presidente del comitato regionale FIDAL Lombardia Gianni Mauri, al sindaco Giacomo Ghilardi e all'assessore allo sport Daniela Maggi.

Il secondo evento riporta i cinisellesi e gli amanti dello sport "in pista", per una camminata non competitiva in compagnia dell' olimpionico Maurizio Damilano, che avrà luogo, a partire dalle ore 09, domenica 28 novembre. Dal centro sportivo Scirea si attraverserà il Parco GruBrià - Oasi Sant'Eusebio (Parco del Grugnotorto) per poi tornare allo Scirea per un totale di 4,3 chilometri.

La manifestazione è dedicata alla "Ripartenza", un messaggio che coinvolge tutta la cittadinanza: dalle associazioni agli amanti dello sport, dalle scuole alle famiglie.

Prima dell'inizio della manifestazione, l'olimpionico Maurizio Damilano consegnerà al sindaco Giacomo Ghilardi il premio "Bandiera Azzurra".

L'assessore allo sport Daniela Maggi spiega: «Di nuovo insieme per ripartire. Dopo l'emergenza sanitaria, si torna a fare sport nelle palestre, nei centri sportivi, nei campi da calcio, nei parchi, ma anche a casa perché lo sport deve fare parte del nostro stile di vita, un'abitudine quotidiana che ci fa stare bene fisicamente, mentalmente, ma anche socialmente».

Maggi prosegue: «Il Comune di Cinisello Balsamo, anche durante la pandemia, ha continuato ad investire nello sport, mantenendo vivo il dialogo con le associazioni e le società sportive e organizzando, lo scorso settembre, il primo Open Day dello Sport, che ha messo in rete associazioni e cittadini. Tutto questo perché crede fermamente che lo sport sia un modo per ripartire e riprendere a vivere».

Il sindaco Giacomo Ghilardi aggiunge: «È un riconoscimento prestigioso che ci fa onore e premia l'impegno e soprattutto la passione delle realtà sportive cittadine nella promozione della attività della corsa e del cammino. Cinisello Balsamo ha visto ospitare manifestazioni di interesse nazionale tra cui la Cinisello Balsamo Running Festival».

Per ricevere informazioni circa gli eventi in programma e aderire agli stessi, consultare il sito del Comune di Cinisello Balsamo.