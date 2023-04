Salvini tira la volata alla ricandidatura a sindaco di Giacomo Ghilardi

Il 25 aprile diventa un'occasione di vetrina elettorale per i due candidati dei principali partiti che si contenderanno la vittoria alle elezioni comunali di Cinisello Balsamo.

La Lega ha approfittato della ricorrenza per presentare i propri candidati nel pomeriggio di martedì 25 aprile, alla presenza illustre del vice premier (nonchè ministro e segretario federale del Carroccio) Matteo Salvini che si è presentato a Cinisello Balsamo per sostenere Giacomo Ghilardi che si ricandida come sindaco dopo aver amministrato per cinque anni la città.

Matteo Salvini ha ribadito il pieno sostegno all'azione amministrativa portata avanti da Ghilardi nei cinque anni di mandato come sindaco cinisellese e ha evidenziato l'importanza del voto auspicando la partecipazione numerosa dei cittadini alle amministrative del 14 e del 15 maggio.

Tra le tematiche trattata da Ghilardi nel suo intervento e ribadite da Salvini ci sono state le mobilità (con il progetto della linea metropolitana in città), la sicurezza (con il rafforzamento dell'azione delle forze dell'ordine), la sostenibilità e la rigenerazione urbana (con ulteriori interventi di riqualificazione in città) e l'attenzione per i fondi e e per le risorse del PNRR.

Tra i nomi noti presenti alla kermesse presso il bar "CPiace" di via Frova 24 c'erano anche il consigliere regionale Riccardo Pase, l'eurodeputata Silvia Sardone, Alessandra Riccardi (commissario cittadino della Lega di Cinisello Balsamo), il coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti e gli onorevoli Luca Toccalini, Stefano Locatelli ed Eugenio Zoffili.

Presenti alla ricandidatura di Ghilardi anche due colleghi primi cittadini: Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni e Andrea Fumagalli, sindaco di Inzago.