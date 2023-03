"Avanti Insieme", Ghilardi e i suoi alleati presentano la coalizione

In una sala gremita, con circa 400 persone, sabato 25 marzo è stata presentata la ricandidatura, alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, del sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi con le liste e i partiti a sostegno.

Non dai banchi da cui hanno lavorato in questi cinque anni, ma da un tavolo posto al centro dell’aula consiliare, come simbolo del rimettersi in gioco al servizio della comunità, sono intervenuti il sindaco Giacomo Ghilardi e i rappresentanti degli otto simboli a sostegno.

Oltre alla lista civica "Ghilardi Sindaco", è intervenuta Daniela Maggi, oggi assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Cinisello Balsamo per la Lega, Vicenzo Tortorici, coordinatore regionale Udc, Antonio Di Lauro, coordinatore cittadino di Forza Italia, Giuseppe Parisi, responsabile cittadino della Democrazia Cristiana, Federica Bonvini membro del coordinamento regionale per Noi di Centro/Mastella, Riccardo Visentin, oggi assessore alla centralità per la persona del Comune, per "Noi con Cinisello Balsamo".

Ha chiuso gli interventi il senatore Sandro Sisler per Fratelli d’Italia.

Dal comitato "Giacomo Ghilardi sindaco" spiegano: «Dieci sono i punti programmatici presentati, che rappresentano altrettanti valori, gli stessi da cui la coalizione era partita cinque anni fa, che ha perseguito in questi anni di amministrazione e sui quali vuole continuare».

«Tante le cose fatte in questi anni e le grandi opere che partiranno nel breve periodo, spiccano interventi importanti sulla sicurezza e sulla riqualificazione delle aree esterne, delle strutture sportive e dell’ambiente urbano».

«Molta attenzione alla famiglia, ai giovani, alle imprese e all’associazionismo, per uno vero e proprio sviluppo sostenibile, da realizzarsi in rete e in stretta sinergia con il territorio e i cittadini».

«Ed è proprio dall’esperienza maturata, fondata sul dialogo, sull’ascolto di ogni singola voce e necessità, che la coalizione intende ripartire, forte delle idee e dei progetti raccolti tra le esigenze delle persone, punto cardine dello sviluppo dei numerosi progetti che la prossima stagione rende possibili».

«"Avanti Insieme" non è soltanto uno slogan, ma un modus operandi per poter dare ancora più forma, sostanza e concretezza alla visione della maggioranza».