Cinisello Balsamo Civica si presenta: «Scriviamo insieme il futuro»

La lista Cinisello Balsamo Civica, in coalizione con il centrosinistra e il MoVimento 5 Stelle) scende in campo per scrivere il futuro di Cinisello Balsamo puntando tutto sui giovani (con anche due classe 2000 candidati), sulle risposte sociali, sulla tutela dell’ambiente e sulla centralità del cittadino grazie all’innovazione.

Mirco Pala, coordinatore della lista Cinisello Balsamo Civica, commenta: «Abbiamo costruito una squadra fresca e dinamica per il progetto delle prossime amministrative; grazie al contributo di nuove persone e la sinergia di chi ha da sempre portato avanti questa esperienza, siamo ripartiti con molte idee e la visione di una città per tutti e con tutti».

Il capogruppo uscente Massimo Ciliberto spiega: «In questi anni in consiglio comunale abbiamo contribuito a portare temi importanti come la proposta di Cinisello Balsamo Plastic Free o della Scuola Outdoor. Ma non abbiamo mancato di rimarcare con chiarezza le nostre posizioni sulla frammentazione dei servizi, l’abbandono delle periferie e le disparità economiche introdotte dalla giunta Ghilardi come l’aumento della TARI e l’innalzamento delle aliquote IRPEF».

La lista nata nel 2013 si racconta come «unico esempio di civismo rimasto fedele alla visione originaria, porta avanti l’esperienza di un vero laboratorio di idee e di una partecipazione attiva nel mondo della politica in rappresentanza dell’intera società civile, posizionandosi nel campo del centrosinistra. Il modo di fare della lista si traduce nel prendere in considerazione Cinisello Balsamo come bene comune e operare sul territorio in ottica di rigenerazione delle risorse.

Il coordinatore Pala prosegue: «Affrontiamo la sfida elettorale pronti per fare la nostra parte, avendo una lista con una netta parità di genere e molte risorse giovani, oltre all'apporto del lavoro svolto dal consigliere Ciliberto, la comunità civica si arricchisce di molte persone provenienti dal mondo dell’associazionismo, dello sport e della cultura della città».

Ciliberto aggiunge: «Le liste civiche che si presentano ai blocchi di partenza sono diverse, ma anche in passato abbiamo visto il verificarsi di questo fenomeno, salvo poi sciogliersi una volta terminata la tornata elettorale. Noi invece crediamo che il civismo sia un valore aggiunto e per questo siamo diventati una realtà consolidata e riconosciuta in città».

Ciliberto conclude: «Con la coalizione abbiamo condiviso la necessità di una Cinisello Balsamo più attiva e dinamica e grazie all’impegno di Luca Ghezzi siamo pronti ad andare avanti per guardare oltre».