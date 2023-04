Il PD presenta i suoi candidati alle elezioni comunali in Villa Casati

«C'è la squadra, c'è il programma, c'è la partecipazione». Così il Partito Democratico, nel pomeriggio di sabato 15 aprile, nella splendida cornice della Villa Casati, ha presentato i candidati al prossimo consiglio comunale.

Dal PD sottolineano «la giovane età di buona parte di loro, segno di un rinnovamento in atto».

Poi proseguono dal partito: «Rincuora l'entusiasmo trasmesso, la volontà di esserci e di mettersi in gioco in prima persona. Presentato anche il programma completo, che si può trovare online sul sito del candidato sindaco Luca Ghezzi.

Proprio il candidato sindaco Luca Ghezzi commenta: «Una giornata indimenticabile! Grazie alle centinaia di cittadini della nostra città che hanno partecipato alla festa per l'inizio della nostra campagna elettorale nella magnifica cornice di Villa Casati Stampa».

Poi aggiunge: «Uno speciale ringraziamento alle volontarie e ai volontari che hanno reso possible questo momento e ai partiti della coalizione per la loro presenza e il loro sostegno. Siamo uniti in questo cammino verso il cambiamento per la nostra città. Una vera squadra che sa lavorare per il prossimo».