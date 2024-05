Nuovo presidio dei cittadini al palazzo dell'antenna di viale Fulvio Testi

Nella serata di giovedì 30 maggio, alle ore 19, in viale Fulvio Testi 176 a Cinisello Balsamo, i cittadini si riuniranno ancora in un presidio per chiedere al Comune di Cinisello Balsamo ulteriori risposte sulla questione dell’antenna abusiva presente in cima al palazzo di quello stesso civico.

Gaetano Petronio, segretario di Sinistra Italiana Cinisello Balsamo, e Francesco Casarolli, portavoce di Europa Verde Cinisello Balsamo, stanno seguendo da tempo la vicenda e spiegano: «Grave quanto si evince dai video pubblicati dal comitato dei condomini di viale Fulvio Testi 176».

I due spiegano meglio: «Ufficiali pubblici senza le necessarie misure di sicurezza che accedono al tetto di un’opera non ancora messa in sicurezza».

E ancora: «Siamo allibiti da tanta superficialità e mancanza di rispetto delle minime norme di sicurezza».

I due aggiungono: «Non è ammissibile la minima distrazione su un tema come la sicurezza sul lavoro».

Poi concludono: «È una mancanza di rispetto verso le morti che si contano ogni giorno».