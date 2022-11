Il 12 e il 13 novembre 1ª edizione della "Giornata del donatore"

Le quattro associazioni AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule), AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) e Croce Rossa Italiana - Sezione Donatori, con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo, promuovono due giornate dedicate al tema del dono unite dallo slogan “Io dono. Non so per chi, ma perché!”.

Obiettivo: diffondere la conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza a questa forma di gratuità e generosità. Cosa significa essere donatore? A che età si può diventarlo? Quali organi possono essere trapiantati?

A tutte queste domande potranno rispondere i volontari che porteranno in piazza Gramsci la loro esperienza e testimonianza.

Donare è un gesto di solidarietà incondizionata che può salvare molte vite. Il bisogno di sangue e di ecomocomponenti non si ferma mai e per questo è importante dare il proprio contributo periodicamente.

Così come Il trapianto di organi è la migliore cura disponibile per molte malattie, spesso salvavita, come per esempio nel caso del polmone, del cuore, del fegato, ma ugualmente importantissima come il trapianto di rene per i pazienti in dialisi.

In Italia le donazioni nel 2021 sono state 1.725 contro le 1.539 del 2020 (+12,1%), di cui 1.363 da donatori deceduti (+10,4%) e 362 da viventi (+19,1%).

Complessivamente il tasso di donazione è risalito a 22,9 donatori per milione di abitanti. Tuttavia i pazienti in lista d’attesa sono 8.000.

Sabato 12 novembre 2022, a partire dalle ore 9 fino alle 18, saranno allestiti gli stand delle associazioni, dalle ore 14 avrà avvio la tipizzazione.

Alle ore 15.30 sono previsti i saluti istituzionali con il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin domenica 13 novembre 2022, sempre in piazza Gramsci sarà presente il banchetto informativo AIDO.

L’assessore al terzo settore e alla centralità della persona Riccardo Visentin spiega: «Un’occasione che vede per la prima volta insieme quattro realtà associative. La giornata avrà come protagonista la solidarietà, donare rende più felici noi stessi e gli altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore».