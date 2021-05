Il 15 e il 16 maggio al via la 1ª edizione della "Cinisello Running Festival"

Il calendario italiano dell’endurance si arricchisce di una nuova manifestazione di interesse nazionale con la prima edizione del "Cinisello Balsamo Running Festival", combinata 6-12-24 ore, approvata dal CONI e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La gara si terrà sabato 15 e domenica 16 maggio presso il campo sportivo Gaetano Scirea, in via Francesco Cilea, 50 a Cinisello Balsam.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo con il supporto dell'associazione "Impossible Target" e del "Club Supermarathon", vedrà impegnati i più grandi talenti dell’ultramaratona su un circuito omologato Fidal e sulle prove, a scelta, di 6, 12 o 24 ore.

L’evento è inserito nel Grand Prix IUTA a titolo Campionato Italiano di combinata e si fregia della Bronze IAU Label.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi spiega: «L’idea iniziale era quella di unire una manifestazione sportiva di rilevanza nazionale con il territorio, creando un evento festoso (da qui il concept di Festival) per far vivere ai cittadini e ai turisti una due giorni non stop di sport, notte bianca, attrazioni turistiche, culturali, ludiche e commerciali».

Poi prosegue: «L’attuale situazione epidemiologica non permetterà tutto questo, ma l’energia e l’entusiasmo espresso dai co-organizzatori, dal volontariato e dalla pro-loco ci hanno fatto decidere di lanciare l’evento, comunque nel 2021, in formula limitata allo sport, a numero chiuso e senza spettatori, per testare un format che a pandemia terminata potrà essere con soddisfazione di tutta la cittadinanza arricchito delle attrazioni a cui tutti abbiamo pensato per i tempi normali che tutti noi auspichiamo tornino presto».

L'assessore allo sport Daniela Maggi aggiunge: ««È sempre un onore ospitare nella nostra città manifestazioni sportive, ma in questo periodo poter ripartire, soprattutto con una manifestazione di rilevanza nazionale, è ancora più importante. Un particolare ringraziamento al testimonial e direttore di gara della manifestazione, Simone Leo, cinisellese di adozione e ultramaratoneta dei record, con all’attivo 8 gare del grande slam di Ultramaratona nel mondo, che con passione si è prodigato con "Impossible Target", il "Club Supermarathon", la IUTA (International Ultramarathon and Trail Association), affinché questo progetto potesse diventare realtà».

Ed è anche grazie alla preziosa collaborazione delle realtà territoriali e della cittadinanza attiva che l’evento potrà realizzarsi. Ad affiancare "Impossible Target" e il "Club Supermarathon", entrambi ampiamente supportati dalla IUTA, hanno già espresso la loro entusiastica adesione la Pro-loco, la Protezione Civile, l’ASD Atletica Cinisello e la Fidal.

A partire dal campo sportivo Gaetano Scirea di Cinisello Balsamo si svilupperà il percorso, lungo un circuito di 1.000 metri completamente pianeggiante e totalmente in asfalto, dove i concorrenti saranno chiamati a inanellare il maggior numero possibile di giri nell’arco delle 6, 12 o 24 ore, in base alla specialità.

Per entrare in classifica e guadagnarsi la medaglia celebrativa sarà necessario percorrere correndo, camminando e alternando anche momenti di riposo, nell’ambito del tempo scelto, una distanza superiore a quella della maratona (km 42,195).

Il via verrà dato alle ore 16 di sabato 15 maggio 2021 per la prova di 24 ore; a seguire, a mezzanotte partirà la prova di 12 ore e alle 9:30 verrà dato lo start per gli atleti iscritti alla prova di 6 ore.

Alle ore 12 del 16 maggio terminerà la prova di 12 ore e alle 16 termineranno insieme gli atleti delle prove di 24 e 6 ore. Alle ore 17 del 16 maggio 2021 verranno fatte le premiazioni ufficiali seguite poi dalle premiazioni IUTA per il “Campionato Italiano IUTA per società in un'unica manifestazione combinata 6-12-24 Ore".

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati Fidal, Uisp o per altri enti di promozione sportiva e a chi è in possesso della Runcard. Il costo di partecipazione è di 35 euro per la prova di 6 ore; 40 euro per la prova di 12 rre e 50 euro per la prova di 24 ore.

I tesserati "Club Supermarathon" avranno uno sconto di 5 euro. L’evento sarà a numero chiuso fino a un massimo di 300 partecipanti per garantire il rispetto della normativa in tema di contenimento dei contagi da Covid-19, sarà soggetto alla sorveglianza sanitaria e alla regolamentazione nazionale in caso di sospensione per causa di forza maggiore da provvedimenti restrittivi governativi.

- Per informazioni: Impossible Target ASD impossible.target.asd@gmail.com Clicca qui per il sito

- Comune di Cinisello Balsamo Clicca qui

- Per iscrizioni: Clicca qui.