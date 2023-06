Il forzista Di Lauro presidente del consiglio comunale, Morabito (PD) e Aiello (Fratelli d'Italia) i suoi vice

Nella serata di martedì 6 giugno si è tenuta la seduta inaugurale del "Ghilardi bis" in consiglio comunale a Cinisello Balsamo.

Oltre alla convalida delle cariche di consiglieri comunali delle nomine degli assessori e del vice sindaco, si è tenuta l'elezione del presidente del consiglio comunale con la scelta di Antonio Di Lauro: il tassello di Forza Italia così è andato al suo posto in una coalizione in cui il partito di Berlusconi non si era visto assegnare alcun assessorato.

Come vice presidenti del consiglio comunale le scelte sono state Bernardo Aiello (in quota maggioranza, Fratelli d'Italia) e Mariarita Morabito (in quota minoranza, Partito Democratico).

Le prime schermaglie politiche si sono manifestate durante gli interventi delle opposizioni.

Il capogruppo PD Marco Tarantola ha attaccato: «Il sindaco e la giunta non hanno più scuse, ora dovranno occuparsi davvero delle questioni abbandonate da cinque anni, come l’aumento delle tasse, le grandi opere pubbliche e il coinvolgimento del tessuto associativo cittadino».

La vice capogruppo del PD Mariarita Morabito ha sottolineato come «il PGT sia stato prorogato per ben due volte» e come la giunta Ghilardi non abbia affrontato in questi cinque anni tempi importanti, per il timore di compiere atti coraggiosi, ma farebbero diventare Cinisello Balsamo parte integrante di Città Metropolitana» piuttosto che semplice periferia.

ltri temi importanti sono stati inesplorati come se ci fosse stato timore da parte della giunta uscente a compiere atti di governo coraggiosi che esprimessero la propria visione di città e che potessero fungere da volano a una città che merita di essere parte integrante di Città Metropolitana e non essere considerata periferia.”

Mario Pregnolato della lista civica "Cittadini Protagonisti Insieme“ ha portato in consiglio comunale i problemi relativi al «bando delle periferie che è ancora sospeso», al «bando della Cornaggia abbandonata» e le criticità del rione Crocetta accusando la giunta di aver preso decisioni sulla sua riqualificazione non condivise dagli abitanti del quartiere.